PONOSNI OTAC: Stojaković gledao kako Andrej piše istoriju, Ilinoj je ovo dugo čekao (FOTO)

KOŠARKAŠI Ilinoja igraće na Fajnal for turniru NCAA lige. Oni su u polufinalu savladali Ajovu 71:59, i tako ispisali istoriju koledža.

Ovo će biti šesti put da Ilinoj nastupa na završnom turniru, prvi put još od 2005. godine. Igraće protiv pobednika Đuk - Konektikat.

- Ova grupa je posebna. Pobedili smo zaista dobar tim Ajove. Naša izdržljivost bila je neverovatna. Momci su stalno udarali, držali ritam i nisu odustajali. Ja, kao jedan stari juco trener iz Kanzasa, idem na Final Four sa grupom momaka koje volim. Ne mogu biti ponosniji - rekao je trener Ilinoja Bred Andervud.

Kejton Vejgler je ubacio 25 poena, a posebno je blistao u drugom poluvremenu.

Pratili su ga Andrej Stojaković sa 17 i Tomislav Ivišić sa 13 poena, od čega je čak 11 ubacio u drugom delu meča.

- Ne želim da neko pomisli da je ovo kraj. Idemo da dobijemo još dve utakmice - rekao je Stojaković posle meča.

Utakmici je prisustvovao i Andrejev otac Peđa, legenda srpske košarke.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA