NOVA FAZA RATA NA POMOLU? Vašington post otkriva tajne planove Pentagona za operaciju u Iranu

PENTAGON se sprema za nedelje kopnenih operacija u Iranu, a svaka potencijalna kopnena operacija bila bi manja od invazije punih razmera, i umesto toga bi mogla da uključi napade mešavine snaga za specijalne operacije i konvencionalnih pešadijskih trupa, saopštili su američki zvaničnici.

Zvaničnik, koji je pod uslovom anonimnosti govorio za Vašington post, kazao je da bi za realizaciju ciljeva koji se razmatraju verovatno bile potrebne "nedelje, a ne meseci", dok je drugi izvor procenio potencijalni vremenski okvir za neki vid kopnene operacije na "nekoliko meseci".

Ako američki predsednik Donald Tramp odobri planove, to bi označilo novu fazu rata koja bi mogla biti znatno opasnija za američke trupe nego prve četiri nedelje. Hiljade američkih vojnika i marinaca već su stigli na Bliski istok a nije poznato da li će Tramp odobriti sve, neke ili nijedan od planova Pentagona.

Diskusije unutar američke administracije do sada su se dotakle mogućeg zauzimanja ostrva Harg, ključnog iranskog čvorišta za izvoz nafte u Persijskom zalivu, i napada u drugim priobalnim područjima u blizini Ormuskog moreuza radi pronalaženja i uništavanja oružja koje može da cilja komercijalne i vojne brodove, rekli su zvaničnici.

Portparol Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je za Vašington post, odgovarajući na poslata pitanja, da je "posao Pentagona da izvrši pripreme kako bi vrhovnom komandantu dao maksimalnu mogućnost izbora" i da "to ne znači da je predsednik doneo odluku".

