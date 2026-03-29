ZIMA NE POPUŠTA, Evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za nedelju, 29. mart
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredni period.
VREME U SRBIJI
Oblačno i hladno, mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom, najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 7 do 14 stepeni.
Više padavina očekuje se ujutro i pre podne na severozapadu i zapadu zemlje.
Duvaće slab i umeren, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak, severni i severozapadni vetar.
VREME U BEOGRADU
Oblačno i hladno, povremeno sa kišom.
Vetar slab i umeren, severozapadni.
Najniža temperatura oko 5, a najviša oko 9 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Prema prognozi za narednih sedam dana, do nedelje, 5. aprila, preovlađivaće oblačno i prohladno vreme, sa čestim padavinama - kišom u nižim i snegom u planinskim predelima.
