ZIMA NE POPUŠTA, Evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za nedelju, 29. mart

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredni period.

VREME U SRBIJI

Oblačno i hladno, mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom, najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 7 do 14 stepeni.

Više padavina očekuje se ujutro i pre podne na severozapadu i zapadu zemlje.

Duvaće slab i umeren, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak, severni i severozapadni vetar.

VREME U BEOGRADU

Oblačno i hladno, povremeno sa kišom.

Vetar slab i umeren, severozapadni.

Najniža temperatura oko 5, a najviša oko 9 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema prognozi za narednih sedam dana, do nedelje, 5. aprila, preovlađivaće oblačno i prohladno vreme, sa čestim padavinama - kišom u nižim i snegom u planinskim predelima.

