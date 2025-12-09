KAKAV OBRT! Stigle sjajne vesti za Crvenu zvezdu pred meč sa Šturmom
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Šturmu u Gracu u četvrtak od 18.45 u šestom kolu ligaške faze Lige Evrope.
Vladan Milojević, trener crveno-belih požalio se na nove povrede u timu posle poraza od Vojvodine na stadionu "Rajko Mitić," ali stigla je i jedna dobra vest.
Naime, kako saznaje Mozzart Sport, oporavak Marka Arnautovića ide brže nego što se očekivalo i postoji šansa da bude među putnicima za Austriju.
Ostaje da se odradi još jedan pregled posle kog će biti doneta odluka da li da Marko Arnautović krene sa ekipom na megdan Šturmu.
Ova informacija je odlična za Vladana Milojevića jer problem sa povredom ima i Bruno Duarte i on je takođe pod znakom pitanja za Grac.
