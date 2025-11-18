NOVA GENERACIJA FUDBALSKIH SUDIJA: Zrenjanin misli na budućnost

Organizacija fudbalskih sudija grada Zrenjanina, po tradiciji započela je novu sezonu seminara i svojevrsne obuke novih, mladih fudbalskih arbitara, među kojima je i veliki broj dama u kopačkama.

Organizacija fudbalskih sudija

- Sa istom energijom i željom da mladim budućim kolegama, uz srdačnu dobrodošlicu, omogućimo stručan i kvalitetan rad kroz seminare, započeli smo aktivnosti svojevrsne obuke, u kojoj če kao i do sada, biti puno praktičnih radionica i predavanja eminetnih fudbalskih arbitara - naglasio je Ivan Mikalački, predsednik Organizacije fudbalskih sudija grada Zrenjanina, ponosan na činjenicu da se u novoj sezoni škole za fudbalske sudije, prijavilo ukupno 31 budućih fudbalskih sudija, 14 dama i 17 mladića.

Najstariji među polaznicima, koji su se prijavili je Željko Ivanović, rođen 1989. godine, a najmlađi su braća, Nikola i Nemanja Popov, rođeni 19.maja 2011. godine.

B.G.