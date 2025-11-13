KVALIFIKACIJE ZA MUNDIJAL: Pobede fudbalera Norveške, Islanda i Mađarske

Fudbalska reprezentacija Norveške pobedila je večeras u Oslu selekciju Estonije rezultatom 4:1 u utakmici grupe I kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine.

FOTO: Tanjug/AP/Fredrik Varfjell

Po dva gola za Norvešku postigli su Aleksander Serlot i Erling Haland. Serlot se upisao u strelce u 50. i 52. minutu, a Haland u 56. i 62. Jedini gol za Estoniju dao je Robi Sarma u 65. minutu.

Od 20.45 časova u Kišinjevu će igrati Moldavija i Italija.

Tabela grupe I: Norveška 21 bod, Italija 15, Izrael 9, Estonija 4, Moldavija 1.

Selekcija Mađarske savladala je u Jerevanu selekciju Jermenije rezultatom 1:0 u meču grupe F kvalifikacija za SP 2026. Pobedu selekciji Mađarske doneo je Barnabas Varga u 33. minutu.

Od 20.45 časova u Dablinu će se sastati Republika Irska - Portugalija.

Tabela grupe F: Portugalija 10 bodova, Mađarska 8, R. Irska 4, Jermenija 3.

Reprezentacija Islanda savladala je u Bakuu selekciju Azerbejdžana 2:0 u meču grupe D kvalifikacija za SP 2026. Golove za Island postigli su Albert Gudmundson u 20. i Sverir Ingi Ingason u 39. minutu.

Od 20.45 časova u Parizu će igrati Francuska i Ukrajina.

Tabela grupe D: Francuska 10, Island 7, Ukrajina 7, Azerbejdžan 1.

