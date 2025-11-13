"GROBARI" (UGLAVNOM) POBESNELI: Ovo su reakcije na dovođenje novog trenera FK Partizan

FUDBALSKI klub Partizan smenio je Srđana Blagojevića, očekivali su "grobari" da će na njegovo mesto doći neko zvučno ime, a stigao je Nenad Stojaković.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Partizan je u saopštenju objasnio da je Stojaković iz Teleoptika stigao na predlog Predraga Mijatovića, a cela situacija izazvala je oprečna mišljenja u javnosti, dok na zvaničnim profilima "crno-belih" gotovo da nema pozitivnih reakcija na dovođenje anonimnog trenera iz redova trećeligaša na klupu prvoplasiranog tima Superlige Srbije.

- Sramota, kažeš Blagoje nema u sebi da Partizan bude prvi i onda angažuješ ovog nižerazrednog trenera? Jedan je od komentara.

SRAMOTA! KAZES BLAGOJE NEMA U SEBI DA PARTIZAN BUDE PRVI I ONDA ANGAZUJES OVOG NIZERAZREDNOG TRENERA? — juzna strana juzne tribine (@alkabone21) November 13, 2025

- Sramno.

- Vi niste normalni, kako vas nije sramota. Mijatović je gori od Vazure, samo su neki od komentara, dok se neki pitaju da li je u pitanju šala...

Ma niste normalni, kako vas nije sramota. Mijatovic gori od Vazure. — Pop1806 (@pop1806) November 13, 2025

Ima i onih koji se nadaju da je u pitanju privremeno rešenje, te da će na zimu stići Španac, a hoće li im se želje ostvariti pokazaće vreme pred nama.

Verovatno će biti Španac... 🤔🤔🤔 — #Cvrc🖕🥷🖕 (@Zaglavare) November 13, 2025

