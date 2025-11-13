Fudbal

"GROBARI" (UGLAVNOM) POBESNELI: Ovo su reakcije na dovođenje novog trenera FK Partizan

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 11. 2025. u 18:00

FUDBALSKI klub Partizan smenio je Srđana Blagojevića, očekivali su "grobari" da će na njegovo mesto doći neko zvučno ime, a stigao je Nenad Stojaković.

ГРОБАРИ (УГЛАВНОМ) ПОБЕСНЕЛИ: Ово су реакције на довођење новог тренера ФК Партизан

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Partizan je u saopštenju objasnio da je Stojaković iz Teleoptika stigao na predlog Predraga Mijatovića, a cela situacija izazvala je oprečna mišljenja u javnosti, dok na zvaničnim profilima "crno-belih" gotovo da nema pozitivnih reakcija na dovođenje anonimnog trenera iz redova trećeligaša na klupu prvoplasiranog tima Superlige Srbije. 

- Sramota, kažeš Blagoje nema u sebi da Partizan bude prvi i onda angažuješ ovog nižerazrednog trenera? Jedan je od komentara. 

- Sramno. 

- Vi niste normalni, kako vas nije sramota. Mijatović je gori od Vazure, samo su neki od komentara, dok se neki pitaju da li je u pitanju šala... 

Ima i onih koji se nadaju da je u pitanju privremeno rešenje, te da će na zimu stići Španac, a hoće li im se želje ostvariti pokazaće vreme pred nama.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Fudbal

