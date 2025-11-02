IZNENANJEĐNJE! Piksi ponovo selektor? Stojković dobio nestvarnu ponudu, menja legendu
Doskorašnji selektor Srbije Dragan Stojković Piksi mogao bi da postane novi šef stručnog štaba reprezentacije Indonezije.
Nakon što je čuveni Patrik Klajvert otišao s klupe Indonezije, Fudbalski savez ove zemlje je u potrazi za novim šefom stručnog štaba.
Jedan od kandidata navodno je i donedavni selektor "orlova" Dragan Stojković. Iako informacija još nije potvrđena, Piksi je u širem izboru za mesto selektora Indonezije.
Ranije su dolazile informacije kako popularni Piksi ima ponude iz Azije. On ih je odbio zbog Srbije, ali ubrzo je završio epizodu na klupi naše selekcije posle poraza od Albanije.
