VREME ZA NOVI IZAZOV: Bivši štoper Partizana počinje samostalnu trenersku karijeru

DOŠLO je vreme da bivši fudbaler Partizana, Bojan Ostojić, dobije prvi samostali trenerski angažman.

FOTO: M. Vukadinović

On je promovisan u šefa stručnog štaba užičke Slobode. To znači da ovaj 41-godišnji stručnjak samostalnu trenersku karijeru počinje da gradi iz treće lige.

Ostojić je do sad radio kao pomoćnik u Voždovcu, a sad je pred njim težak zadatak. Da popravi igru Užičana, kao i plasman na tabeli.

U igračkoj karijeri nastupao je za Sevojnu, Slobodu, Radnički Kragujevac, BASK, Novi Pazar, Voždovac, Čukarički, Partizan i Teleoptik.

Podsetimo, Sloboda se nakon 12 odigranih kola u Srpskoj ligi Zapad nalazi na poziciji 12 sa 13 bodova.

