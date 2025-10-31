Fudbal

VREME ZA NOVI IZAZOV: Bivši štoper Partizana počinje samostalnu trenersku karijeru

Časlav Vuković

31. 10. 2025. u 14:46

DOŠLO je vreme da bivši fudbaler Partizana, Bojan Ostojić, dobije prvi samostali trenerski angažman.

ВРЕМЕ ЗА НОВИ ИЗАЗОВ: Бивши штопер Партизана почиње самосталну тренерску каријеру

FOTO: M. Vukadinović

On je promovisan u šefa stručnog štaba užičke Slobode. To znači da ovaj 41-godišnji stručnjak samostalnu trenersku karijeru počinje da gradi iz treće lige.

Ostojić je do sad radio kao pomoćnik u Voždovcu, a sad je pred njim težak zadatak. Da popravi igru Užičana, kao i plasman na tabeli.

U igračkoj karijeri nastupao je za Sevojnu, Slobodu, Radnički Kragujevac, BASK, Novi Pazar, Voždovac, Čukarički, Partizan i Teleoptik.

Podsetimo, Sloboda se nakon 12 odigranih kola u Srpskoj ligi Zapad nalazi na poziciji 12 sa 13 bodova.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ftbl.serbia (@ftbl.serbia)

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU