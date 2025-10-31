FINALE LIGE EVROPE U BEOGRADU?! Srbija sa novim Nacionalnim stadionom kandidat za finale Lige Evrope 2028.
Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je danas da je Fudbalski savez Srbije (FSS) podneo kandidaturu da novi Nacionalni stadion u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine.
Pored Srbije, u konkurenciji za finale Lige Evrope 2028. godine nalaze se i Francuska sa stadionom u Lionu i "Parkom Prinčeva" u Parizu, Italija sa stadionom Juventusa u Torinu i Rumunija sa Nacionalnim stadionom u Bukureštu.
UEFA je navela da kandidature nisu obavezujuće, a da konačni predlozi moraju biti dostavljeni sa potrebnom dokumentacijom za domaćinstvo do 10. juna 2026. godine.
Izvršni komitet UEFA će u septembru 2026. godine imenovati domaćina finala Lige Evrope.
