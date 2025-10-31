Fudbal

FINALE LIGE EVROPE U BEOGRADU?! Srbija sa novim Nacionalnim stadionom kandidat za finale Lige Evrope 2028.

Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je danas da je Fudbalski savez Srbije (FSS) podneo kandidaturu da novi Nacionalni stadion u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine.

FOTO: FK Crvena zvezda

Pored Srbije, u konkurenciji za finale Lige Evrope 2028. godine nalaze se i Francuska sa stadionom u Lionu i "Parkom Prinčeva" u Parizu, Italija sa stadionom Juventusa u Torinu i Rumunija sa Nacionalnim stadionom u Bukureštu.

UEFA je navela da kandidature nisu obavezujuće, a da konačni predlozi moraju biti dostavljeni sa potrebnom dokumentacijom za domaćinstvo do 10. juna 2026. godine.

Izvršni komitet UEFA će u septembru 2026. godine imenovati domaćina finala Lige Evrope. 

