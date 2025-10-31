ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca
Posle Pitera Olajinke još jedan internacionalc napušta Marakanu!
Fudbalski klub Porto navodno je zainteresovan za fudbalera Crvene zvezde Naira Tiknizijana (26), otkrio je njegov menadžer Aleksandar Kljujev u razgovoru za ruske medije.
Čelnici Porta su se, prema rečima agenta jermenskog reprezentativca, zainteresovali za talentovanog levog beka još na utakmici u Portugalu (2:1).
Skauti dvostrukog osvajača Lige Evrope (Kup UEFA) su upravo iz tog razloga uživo ispratili i susret između srpskog prvaka i Brage (2:0) u prošlom kolu drugog po snazi evropskog takmičenja, kako bi se uverili u kvalitete 26-godišnjeg defanzivca.
- Portovi skauti su bili na utakmici Crvene zvezde protiv Brage u Ligi Evrope. Naiz je izgledao veoma dobro u prethodnom kolu protiv Porta, pa su bili zainteresovani - poručio je Kljujev.
Tiknizjan je ovog leta došao u redove srpskog prvaka. Do sada je odigrao 16 utakmica u Zvezdinom dresu i zabeležio jednu asistenciju.
DOMAĆIN JE VELIKI DUŽNIK DORTMUNDA: Biće golova na Augzburg areni!
AUGSBURG će na svom terenu ugostiti Borusiju Dortmund u 9. kolu Bundeslige, u petak od 20.30.
31. 10. 2025. u 07:52
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (0)