ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca

Posle Pitera Olajinke još jedan internacionalc napušta Marakanu!

FOTO: M. Vukadinović

Fudbalski klub Porto navodno je zainteresovan za fudbalera Crvene zvezde Naira Tiknizijana (26), otkrio je njegov menadžer Aleksandar Kljujev u razgovoru za ruske medije.

Čelnici Porta su se, prema rečima agenta jermenskog reprezentativca, zainteresovali za talentovanog levog beka još na utakmici u Portugalu (2:1).

FOTO: M. Vukadinović

Skauti dvostrukog osvajača Lige Evrope (Kup UEFA) su upravo iz tog razloga uživo ispratili i susret između srpskog prvaka i Brage (2:0) u prošlom kolu drugog po snazi evropskog takmičenja, kako bi se uverili u kvalitete 26-godišnjeg defanzivca.

- Portovi skauti su bili na utakmici Crvene zvezde protiv Brage u Ligi Evrope. Naiz je izgledao veoma dobro u prethodnom kolu protiv Porta, pa su bili zainteresovani - poručio je Kljujev.

Tiknizjan je ovog leta došao u redove srpskog prvaka. Do sada je odigrao 16 utakmica u Zvezdinom dresu i zabeležio jednu asistenciju.