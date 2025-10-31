Fudbal

ŠOK TERAPIJA ILI... Da li Vladan Milojević ostaje na klupi Crvene zvezde?

31. 10. 2025. u 10:20

CRVENA zvezda je čini se u nikada većoj krizi, kada gledamo poslednju deceniju.

Šampionu Srbije ne cvetaju ruže ni u Evropi ni u nacionalnom šampionatu, a kada je tako onda je prvi na udaru trener. Vladan Milojević je čovek za čije ime se najviše vezuju uspesi u novijoj istoriji crveno-belih, ali... Izgleda da su mu sada dani na Marakani odbrojani.

Kako prenosi "Sport Klub", sve je više onih u klupskim strukturama koji smatraju da je Milojević iscrpeo prostor za popravni. Iako je upravo on pre nekoliko godina vratio evropski fudbal na Marakanu, poslednji rezultati i bled utisak koji ekipa ostavlja teško se mogu ignorisati. U upravi se, međutim, i dalje traži optimalno rešenje, s obzirom na to da već označene alternative nisu jednostavno dostupne.

Prvi pik crveno-belih, Španac Albert Rijera i dalje ima ugovor sa Celjem, ali bi od decembra mogao da postane glavni kandidat za preuzimanje tima. 

Druga opcija o kojoj se razgovara jeste Aleksandar Kolarov, sadašnji pomoćnik Kristijana Kivua u Interu. Ideja Zvezdana Terzića je da otvori novi klupski projekat sa Kolarovim kao mladim trenerom koji bi doneo svežu energiju i autoritet bivšeg kapitena reprezentacije Srbije.

Ipak, posle poraza od Vojvodine, u pojedinim zvezdaškim krugovima ponovo se spominje mogućnost da se uoči važnog evropskog meča protiv Lila primeni tzv. "šok-terapija". U tom slučaju, tim bi privremeno mogao da preuzme Nenad Milijaš.

Odluka o Milojevićevoj sudbini neće biti doneta preko noći – novi sastanci u Ljutice Bogdana očekuju se tokom vikenda.

Crvena zvezda naredni meč igra u nedelju na Marakani protiv Radnika iz Surdulice, ali bez prisustva publike. 

