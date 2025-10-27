REAL JE ZAPANJEN! Vinisijus Žunior usred utakmice sa Barselonom tražio da ga klub proda, neće više da igra za Madriđane?!
Najnovije vesti iz FK Real Madrid su šokantne.
Vinisijus Žunior je bio vidno besan kada ga je trener Ćabi Alonso u nedelju zamenio u 72. minutu El klasika (Real je dobio Barselonu sa 2:1), a priom je veoma besneo kada je video da treba da ustupi mesto Rodrigu.
Kamere su snimile kako je rekao "Treneru! Ja?! Treneru! Ja?!?", a zatim u besu izgovorio psovku ("Vai a tomar no culo") i frazu "Uvek ja, uvek ja!", pre nego što je rekao "Odlazim iz tima, bolje da odem!" dok je bežao s terena direktno u svlačionicu, umesto na klupu.
DAZN tvrdi da je Brazilac tražio da napusti Real, iako se Vinisijus na nagovor trenera golmana vratio na klupu za rezerve.
Pojedini mediji, poput španske "Marke", protumačili su njegovo ponašanje kao "nepotreban šou", a sam Alonso je posle meča odbio da komentariše detaljnije ovu situaciju, istakavši samo "da će se o tome razgovarati".
Podsetimo, ranije ove godine postojale su spekulacije o interesu iz Saudijske Arabije i zastoju u pregovorima za novi ugovor s Realom, ali se nije desio ni transfer, ni novi potpis, pa je ovim potezom "Vini" samo dolio ulje na vatru.
