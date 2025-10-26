PROBLEM ZA SRBIJU: Povredio se Aleksandar Mitrović
LOŠE vesti stižu iz Katara. Kapiten reprezentacije Srbije, Aleksandar Mitrović doživeo je povredu na treningu svog tima Al Rajana.
Još uvek nije poznato koliko će sjajni golgeter odsustvovati, a klub se oglasio na društvenoj mreži "X".
- Aleksandar Mitrović je zadobio povredu lista leve noge tokom timskog treninga. On prelazi na program rehabilitacije pod nadzorom medicinskog i tehničkog osoblja kako bi se osigurao potpuni oporavak i brz povratak na teren. Želimo mu da se što pre oporavi - napisali su iz Al Rajana.
Ovo bi mogao da bude problem i za reprezentaciju Srbije, pošto "orlovi" 13. novembra igraju protiv Engleske na "Vembliju", te ostaje da se vidi da li će Mitrović biti u sastavu nacionalnog tima. Šanse za to nisu velike, kao i to da se nađe na terenu tri dana kasnije protiv Letonije.
Ovaj 31-godišnjak je ove sezone u dresu Al Rajan na tri utakmice postigao dva gola i upisao jednu asistenciju.
