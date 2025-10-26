PROBLEM ZA SRBIJU: Povredio se Aleksandar Mitrović

LOŠE vesti stižu iz Katara. Kapiten reprezentacije Srbije, Aleksandar Mitrović doživeo je povredu na treningu svog tima Al Rajana.

FOTO: Profimedia

Još uvek nije poznato koliko će sjajni golgeter odsustvovati, a klub se oglasio na društvenoj mreži "X".

- Aleksandar Mitrović je zadobio povredu lista leve noge tokom timskog treninga. On prelazi na program rehabilitacije pod nadzorom medicinskog i tehničkog osoblja kako bi se osigurao potpuni oporavak i brz povratak na teren. Želimo mu da se što pre oporavi - napisali su iz Al Rajana.

Ovo bi mogao da bude problem i za reprezentaciju Srbije, pošto "orlovi" 13. novembra igraju protiv Engleske na "Vembliju", te ostaje da se vidi da li će Mitrović biti u sastavu nacionalnog tima. Šanse za to nisu velike, kao i to da se nađe na terenu tri dana kasnije protiv Letonije.

Ovaj 31-godišnjak je ove sezone u dresu Al Rajan na tri utakmice postigao dva gola i upisao jednu asistenciju.

