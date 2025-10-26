OVO JE MESEC ALEKSE KULJANINA: Debitantski gol u reprezentaciji, a onda i u klubu, evo kome posvećuje pogodak

Fudbaleri Železničara pobedili su Čukarički u utakmici 13. kola Super lige Srbije, koja se igrala na stadionu SRC Mladost u Pančevu, rezultatom 1:0. Strelac jedinog gola bio je Aleksa Kuljanin u 14. minutu.

FOTO: FK Železničar





– Postigao sam moj prvenac, ostvarili smo tri boda, veoma važnu pobedu i mnogo sam srećan. 13 kola sam čekao za taj prvenac, verovatno je bilo zapisano da danas postignem gol, tako da mnogo sam srećan. Zadovoljan sam igrom, ali može to još mnogo bolje – istakao je Kuljanin.



Mladi ofanzivac ne krije kome posvećuje pogodak.



– Porodici, devojci, svim mojim navijačima koji dolaze svaku utakmicu da mi podržavaju bilo gde da igram.



Važnu pobedu ostvario je Železničar.

FOTO: FK Železničar





– Dobro smo otvorili utakmicu, dali smo na vreme gol, posle je malo falilo, pali smo pred kraj prvog poluvremena, nestalo je malo i snage, oni su dobra ekipa stvarno koja napada i dosta, i mislim da smo na kraju zasluženo pobedili. Okrećemo se narednim mečevima sa ciljem da u svakom idemo na pobedu – zaključio je Kuljanin.

Podsetimo, Kuljanin je nedavno postigao i gol za pobedu Srbije nad Rumunijom 1:0.

FOTO: FK Železničar



Pančevački klub u utorak igra protiv Javora u Ivanjici u šesnaestini finala Kup Srbije, pa ga narednog vikenda u 14. kolu Super lige čeka gostovanje Novom Pazaru.

