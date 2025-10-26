OVO JE MESEC ALEKSE KULJANINA: Debitantski gol u reprezentaciji, a onda i u klubu, evo kome posvećuje pogodak
Fudbaleri Železničara pobedili su Čukarički u utakmici 13. kola Super lige Srbije, koja se igrala na stadionu SRC Mladost u Pančevu, rezultatom 1:0. Strelac jedinog gola bio je Aleksa Kuljanin u 14. minutu.
Mladi ofanzivac ne krije kome posvećuje pogodak.
– Porodici, devojci, svim mojim navijačima koji dolaze svaku utakmicu da mi podržavaju bilo gde da igram.
Važnu pobedu ostvario je Železničar.
– Dobro smo otvorili utakmicu, dali smo na vreme gol, posle je malo falilo, pali smo pred kraj prvog poluvremena, nestalo je malo i snage, oni su dobra ekipa stvarno koja napada i dosta, i mislim da smo na kraju zasluženo pobedili. Okrećemo se narednim mečevima sa ciljem da u svakom idemo na pobedu – zaključio je Kuljanin.
Podsetimo, Kuljanin je nedavno postigao i gol za pobedu Srbije nad Rumunijom 1:0.
Pančevački klub u utorak igra protiv Javora u Ivanjici u šesnaestini finala Kup Srbije, pa ga narednog vikenda u 14. kolu Super lige čeka gostovanje Novom Pazaru.
