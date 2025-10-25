ZVEZDA SE BORI ZA TITULU, MI ZA 'GOLI' ŽIVOT: Tomislav Sivić imao šta da kaže pred naredni duel Radničkog
Fudbalski klub Radnički ugostiće na „Čairu“ ekipu Crvene zvezde u okviru 13. kola Superlige Srbije.
Očekivanja od naredne utakmice izneli su šef stručnog štaba Tomislav Sivić i igrač Vanja Ilić. Kako je istakao Sivić na ekipi je da pokaže šta zna i pruži maksimum.
„Dolazi nam šampion države, Crvena zvezda se bori za titulu, mi za „goli“ život, razlika je ogromna. Međutim, ne može niko da nam uskrati pravo na nadu, želju i sve što je sportski. Činjenica je da igramo bolje u Nišu, voleo bih da ponovimo utakmicu kao protiv Partizana, pa neka bude šta biti mora. Oni imaju 30 podjednakih igrača, sigurno je da će izaći maksimalno motivisani, imaju cilj kao i svake godine. Opet, na nama je da se bavimo sobom, pokažemo šta i koliko možemo, barem da prenesemo ono sa treninga to bi bilo mnogo dobro“, zaključio je Tomislav Sivić.
Igrač Radničkog Vanja Ilić ističe da igrači moraju da daju maksimum, a za koliko će to biti dovoljno znaće se posle utakmice.
„Znamo šta treba da radimo, trenirali smo cele nedelje, analizirali ono što nije bilo dobro protiv Spartaka. Mi nismo u dobroj situaciji, ali na nama je da radimo dobro, treniramo, da prenesemo ono sa treninga na utakmice i sve bi bilo bolje 30-40 odsto Mi igramo dobro kod kuće, zbog publike, atmosfere, nadam se da će tako biti i sada. Izaćićemo kao i protiv svakog drugog protivnika, ne gledamo ko je sa druge strane. Sigurno da nećemo izaći sa belom zastavicom. Analizirali smo ih, verovatno su i oni nas, videćemo... Ko je bolji neka pobedi“, kazao je Vanja Ilić.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
HITNO SE OGLASILA ZVEZDA ZBOG NVORE: "To je neistina, nije mogao da se povredi..."
25. 10. 2025. u 08:47
LEBRONE, SKLONI SE! DONČIĆ JE GAZDA: Luka ispisao istoriju NBA lige (VIDEO)
25. 10. 2025. u 08:24
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)