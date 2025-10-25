Fudbal

ZVEZDA SE BORI ZA TITULU, MI ZA 'GOLI' ŽIVOT: Tomislav Sivić imao šta da kaže pred naredni duel Radničkog

25. 10. 2025.

Fudbalski klub Radnički ugostiće na „Čairu“ ekipu Crvene zvezde u okviru 13. kola Superlige Srbije.

FOTO: FK Radnički Niš

 Očekivanja od naredne utakmice izneli su šef stručnog štaba Tomislav Sivić i igrač Vanja Ilić. Kako je istakao Sivić na ekipi je da pokaže šta zna i pruži maksimum.


„Dolazi nam šampion države, Crvena zvezda se bori za titulu, mi za „goli“ život, razlika je ogromna. Međutim, ne može niko da nam uskrati pravo na nadu, želju i sve što je sportski. Činjenica je da igramo bolje u Nišu, voleo bih da ponovimo utakmicu kao protiv Partizana, pa neka bude šta biti mora. Oni imaju 30 podjednakih igrača, sigurno je da će izaći maksimalno motivisani, imaju cilj kao i svake godine. Opet, na nama je da se bavimo sobom, pokažemo šta i koliko možemo, barem da prenesemo ono sa treninga to bi bilo mnogo dobro“, zaključio je Tomislav Sivić.


Igrač Radničkog Vanja Ilić ističe da igrači moraju da daju maksimum, a za koliko će to biti dovoljno znaće se posle utakmice.


„Znamo šta treba da radimo, trenirali smo cele nedelje, analizirali ono što nije bilo dobro protiv Spartaka. Mi nismo u dobroj situaciji, ali na nama je da radimo dobro, treniramo, da prenesemo ono sa treninga na utakmice i sve bi bilo bolje 30-40 odsto Mi igramo dobro kod kuće, zbog publike, atmosfere, nadam se da će tako biti i sada. Izaćićemo kao i protiv svakog drugog protivnika, ne gledamo ko je sa druge strane. Sigurno da nećemo izaći sa belom zastavicom. Analizirali smo ih, verovatno su i oni nas, videćemo... Ko je bolji neka pobedi“, kazao je Vanja Ilić.


Utakmica, Radnički - Crvena zvezda, biće odigrana u nedelju 26.oktobra u 17 sati. Glavni sudija biće Miloš Milanović.

