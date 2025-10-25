"U BEOGRADU SAM IZGUBIO LJUBAV PREMA FUDBALU": Bivši Zvezdin napadač otvorio dušu

KRISTIJANO Pičini u Crvenu zvezdu stigao je kao jedno od većih pojačanja. Stigao je iz Valensije, ali ga navijači ne pamte po dobru.

FOTO: FK Crvena zvezda

Govorio je Italijan o vremenu provedenom u Beogradu u intervjuu za "Gazetu" gde je priznao da se tokom boravka u Srbiji borio sa depresijom.

- U jednom momentu si na sedmom nebu, u drugom na nuli. Teško ti je da se navikneš na realnost. Mnoge situacije mogu da loše utiču na čoveka. Kod mene je povreda bila važan faktor u tome da se loše osećam. Čekao sam noć da žena da ode da spava kako me ne bi videla da plačem. Izgubio sam motivaciju. Sve što sam želeo je da igram video igrice, i osetio sam da polako gubim porodicu.

Pičini je otkrio da je jedva čekao da ode sa Marakane.

- Greška je bio i odlazak u Zvezdu. Totalno drugačiji svet. Bio sam starter, ali nisam želeo da igram. U Beogradu sam izgubio ljubav prema fudbalu.

Italijanski desni bek je takođe naglasio da se odrekao mnogo novca samo kako bi dobio "čiste papire" od crveno-belih.

- Pobegao sam iz Zvezde, odrekao se mnogo novca i niko me više nije pozvao. Slušao sam priče da sam bivši fudbaler, da sam gotov... Otišao sam u drugu ligu Nemačke u Magdeburg za koji pre odlaska nisam ni znao gde je. Fudbalski gledano, bilo je to najboljih godinu i po dana za mene, ali porodica mi je patila, jer sam bio daleko - zaključio je Kristijano Pičini.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć