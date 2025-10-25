SKANDAL U LIGI EVROPE: Ovo će uticati i na Crvenu zvezdu
VELIKI skandal na pomolu je u Ligi Evrope, a razrešenje istog uticaće i na Crvenu zvezdu.
Cela priča vezana je za utakmicu Utreht - Lion, za francuski tim igrao je u pobedi 1:0 Rašid Gezal, igrač bez prava nastupa.
Naravno, to automatski povlači kršenje pravila zbog čega su u Utrehtu tražili da im se dodeli pobeda službenim rezultatom od 3:0.
Međutim, prava komplikacija nastaje zato što Gezal nije trebalo da dobije licencu za evropske mečeve pre kraja godine, a UEFA je dala najpre Lionu "zeleno svetlo" i tu je nastala cela zbrka.
Kako to utiče na Zvezdu? Tako što je Utreht trenutno ispod crveno-belih na jedinstvenoj tabeli Lige Evrope na 35. mestu bez ijednog boda.
Ako bi UEFA presudila u korist holandskog kluba sa tri boda bi Utreht preskočio Crvenu zvezdu i sa trenutnog 31. mesta bi je "bacio" na jednu poziciju niže.
