SKANDAL U LIGI EVROPE: Ovo će uticati i na Crvenu zvezdu

Aleksandar Ilić

25. 10. 2025. u 13:14

VELIKI skandal na pomolu je u Ligi Evrope, a razrešenje istog uticaće i na Crvenu zvezdu.

FOTO: Tanjug/AP

Cela priča vezana je za utakmicu Utreht - Lion, za francuski tim igrao je u pobedi 1:0 Rašid Gezal, igrač bez prava nastupa. 

Naravno, to automatski povlači kršenje pravila zbog čega su u Utrehtu tražili da im se dodeli pobeda službenim rezultatom od 3:0.

Međutim, prava komplikacija nastaje zato što Gezal nije trebalo da dobije licencu za evropske mečeve pre kraja godine, a UEFA je dala najpre Lionu "zeleno svetlo" i tu je nastala cela zbrka.

Kako to utiče na Zvezdu? Tako što je Utreht trenutno ispod crveno-belih na jedinstvenoj tabeli Lige Evrope na 35. mestu bez ijednog boda.

Ako bi UEFA presudila u korist holandskog kluba sa tri boda bi Utreht preskočio Crvenu zvezdu i sa trenutnog 31. mesta bi je "bacio" na jednu poziciju niže.

