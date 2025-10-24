Fudbal

"STANKOVIĆ JE ODLIČAN TRENER, MI MU VERUJEMO": Fudbaler Spartaka havalio srpskog stručnjaka

Časlav Vuković

24. 10. 2025. u 17:00

DOSTA se u poslednje vreme priča o smeni Dejana Stankovića u moskovskom Spartaku. Srbin je i dalje tu, a o njemu je govorio fudbaler ove ekipe Pablo Solari.

Skrinšot / Telegram / Spartak Moskva

Iako, rezultati crveno-belih nisu bajni, Argentinac ima samo reči hvale za bivšeg stratega Crvene zvezde.

- Stanković me je srdačno pozdravio kada sam došao. On je odličan trener, kao i ceo njegov stručni štab! On nam veruje, a i mi njemu verujemo. Dobro radimo upravo zbog tog poverenja. Ali moramo da se usavršavamo i budemo samokritični. Stanković ostavlja očinski utisak kada razgovara sa vama. Uvek osećate njegovo prisustvo u blizini. Bio je poznati igrač koji je osvojio mnogo titula i igrao za velike timove. Sada nam prenosi svoje iskustvo - rekao je Solari za "Čempionat".

Dobio je potom pitanje da li to što je Stanković toliko emotivan šteti Spartaku?

- Ne, ne sigurno. On se pokazuje onakvim kakav zaista jeste, ne želi da se pravi i bude nešto što nije. Ne želim da napadam sudije, ali ni one zapravo ne pomažu. Mislim da se zato naš trener ponaša onako kako se ponaša. Da Stanković je jako emotivan i mi to znamo i to je potpuno u redu. Uvek pomaže savetima, razgovara pre svake utakmice, analizira svačije snage i slabosti. Pomaže vam da svakog dana budete bolji.

Spartak se posle 12 kola u ruskoj Premijer ligi nalazi na šestom mestu na tabeli sa 19 bodova, ima sedam manje od prvoplasirane Lokomotive.

Crveno-beli naredni meč igraju u subotu od 13 časova protiv Orenburga.

