ZVEZDAN TERZIĆ: Zvezda je simbol Srbije i uspeha

NA stadionu "Rajko Mitić" organizovano je druženje sportista kluba povodom učešća 17 klubova na međunarodnoj sceni ove jeseni.

FOTO: FK Crvena zvezda

Tom prilikom svima su uručene plakete, a javnosti se obratio predsednik Upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda Zvezdan Terzić.

- Na otvaranju prvog Zvezdinog foruma, 20. septembra 2022. godine, citirao sam staru narodnu poslovicu: „Kad je kašika u medu, oko tebe sto lica, a kad je problem, samo bog i porodica“. Naše sportsko duštvo je porodica i činimo sve da je učvrstimo i ojačamo, budemo zajedno i u radosti i u tuzi, i kad je dobro i kad nije. Zato smo i danas, kada svečano obeležavamo novu sezonu u evropskim takmičenjima, ovde zajedno - rekao je Terzić.

Na video bimu su predstavljeni svi učesnici na evropskoj sceni.

- Sportsko društvo Crvena zvezda će ove sezone predstavljati rekordan broj klubova u međunarodnim takmičenjima. Sedamnaest klubova u 14 različitih sportova nosili su ili će nositi ime Crvene zvezde u Evropi. Ponosni smo na sve vas koji ste se svakodnevnim posvećenim radom izborili za učešće u Evropi. Vi ćete u ovoj sezoni nositi Zvezdin štit u Evropi.

Terzić je poručio da je ovo više od sporta.

- Zvezda je oduvek bila simbol Srbije i uspeha. To je tradicija i istorija koju smo nasledili od naših slavnih prethodnika i koja traje evo već 80 godina. Ime i grb koji nosimo, obavezuje nas da u svakom trenutku moramo da dajemo svoj maksimum, kako na terenu tako i van njega. Moramo da budemo pozitivan primer svima drugima, jer mi predstavljamo veliku Crvenu zvezdu.

Poručio je Terzić da će biti i poraza na tom putu, a činjenica je da košarkaši i fudbaleri nisu dobro startovali:

- Imam potrebu, ne da vas savetujem, već da vam uputim moju želju koja vam može biti i usmerenje za putovanje kroz sportsku Evropu. Imajte samopouzdanje i veru u sebe. Jer, vaše samopouzdanje je ključ za vrata vaših mogućnosti. Biće i poraza, i to je normalno jer su porazi sastavni deo sporta. Ali ne dozvolite nikad, ali nikad, da vas poraz obeshrabri. Poraz je samo jedna stanica na putu do konačnog uspeha.

Terzić je u zaključku istakao:

- Duboko verujem da ćete zalaganjem i karakterom pokazati da ste dostojni slavnog grba koji nosite na grudima i da ćete na pravi način predstavljati Crvenu zvezdu na evropskoj sceni. Neka vaš put u Evropi bude put, samopouzdanja, samopoštovanja, autentičnosti, dostojanstva i pripadnosti i Zvezdi i Srbiji. Zapamtite, vi ste Zvezdin štit u Evropi! Živela Crvena zvezda!

