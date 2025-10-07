Fudbal

ALBANCI POVLAČE RADIKALAN POTEZ? Oglasio se prvi čovek tamošnjeg saveza i otkrio sve pred Srbiju

Meč u subotu mogao bi da bude ključan za Srbiju i Albaniju, ekipa koja pobedi, jednom nogom bi zakoračila u baraž za Mundijal.

Pod velikim pritiskom je Silvio Mendeš, nije sve sjajno u ekipi Albanije, pa se spekuliše da bi mogao da dobije otkaz ako ne pobedi. 

Međutim, prvi čovek tamošnjeg saveza Armand Duka kaže da selektoru sudbina ne zavisi od "orlova".

- Nije istina da njegovu sudbinu odlučuje ova utakmic, da li će pobedili ili izgubiti. Rekli smo, ako se kvalificiramo, nema razloga za raspravu o bilo kakvim promenama.  Ako se ne kvalifikujemo sigurno će biti razgovora o promenama. Dakle, ovo nije utakmica koja će odlučiti hoće li ostati ili neće - rekao je Duka pred meč u Leskovcu. 

Prvi čovek FS Albanije je optimista, veruje u pobedu protiv "orlova", jer smatra da imaju bolji tim.

- Pobeda bi nam dala više samopouzdanja na putu do ostvarenje cilja, a to je baraž, dok bi nas nerešen rezultat i dalje zadržao u igri. Ali, izlazimo na teren zbog tri boda i svesni smo da će biti teško ih osvojiti. Biće otvorena utakmica  i imamo priliku da dođemo do trijumfa.

Osvrnuo se na promenu mesta domaćinstva - iz Beograda u Leskovac. 

- Ne vidim ni veliku prednost ni veliki nedostatak u promeni mesta odigravan ja utakmice. Važno je da bude dobar, da igrači imaju dobre uslove - dodao je Duka.

