Fudbal

ANDRIJA ŽIVKOVIĆ JE JUNAK PAOK-A! Crno-beli na krilima Srbina nakon preokreta srušili Olimpijakos

Filip Milošević

05. 10. 2025. u 22:15

PAOK je u šestom kolu grčkog prvenstva dočekao Olimpijakos i nakon preokreta slavio sa 2:1 (0:1). Srpski reprezentativac i kapiten crno-belih upisao je pogodak i asistenciju.

FOTO: AP

Vodili su gosti nakon prvih 45 minuta. U nastavku najpre je Andrija asistirao za izjednačenje, a zatim i u 73. minutu pogodio sa bele tačke za potpuni preokret i delirijum na stadionu Tumba u Solunu.

PAOK je sada drugi sa dva boda manje od vodećeg AEK-a.

