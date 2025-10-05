ANDRIJA ŽIVKOVIĆ JE JUNAK PAOK-A! Crno-beli na krilima Srbina nakon preokreta srušili Olimpijakos
PAOK je u šestom kolu grčkog prvenstva dočekao Olimpijakos i nakon preokreta slavio sa 2:1 (0:1). Srpski reprezentativac i kapiten crno-belih upisao je pogodak i asistenciju.
Vodili su gosti nakon prvih 45 minuta. U nastavku najpre je Andrija asistirao za izjednačenje, a zatim i u 73. minutu pogodio sa bele tačke za potpuni preokret i delirijum na stadionu Tumba u Solunu.
PAOK je sada drugi sa dva boda manje od vodećeg AEK-a.
