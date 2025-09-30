Fudbal

PROMENJEN TERMIN DERBIJA U HUMSKOJ: Evo kada Partizan napada Vojvodinu!

30. 09. 2025. u 12:33

Debri utakmica 11. kola Superlige Srbije između Partizana i Vojvodine, koji se igra u subotu, 4. oktobra, pomeren je za dva sata.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Utakmica je trebala da počne u subotu od 18.30, ali ekipe će na teren od 20.30 časova, a obezbeđen je direktan prenos na Areni sport.

Tačan razlog satnice još uvek nije poznat, ali postoji verovatnoća da crno-beli u subotu slave veliki jubilej – 80. godina postojanja, te da je povodom toga pripremljen bogat program, koji sadrži i dva koncerta grupa Blicaj blicaj i Grupe JNA.

Kao što je i najavljeno, ulaz za ovaj meč biće slobodan, zbog rođendana trofejnog kluba.

