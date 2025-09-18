SVET PAMTI RADIMIRA ANTIĆA: Turnir u misterovu čast
Peti Memorijalni turnir "Radomir Antić" biće održan 20. i 21. septembra na Zlatiboru i u Užicu, nadmetaće se osam ekipa sastavljenih od dečaka rođenih 2013. godine. Reč je o podmlatku Real Ovieda (Španija), Partizana (Beograd), Slobode (Užice), Vojvodine (Novi Sad), Crvene zvezde (Beograd), Pelistera (Severna Makedonija), Borca (Banjaluka) i Tampe Brašov (Rumunija).
Kvalifikacionione utakmice biće igrane u subotu na terenima Turističko - rekreativnog kompleksa Zlatibor. Polufinalne i finale odigraće se u nedelju na stadionu Radomir Antić u Užicu.
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
Mančester Siti i Napoli otvaraju novu sezonu Lige šampiona duelom koji je već u najavi obeležen velikim emocijama.
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 15:20
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)