SVET PAMTI RADIMIRA ANTIĆA: Turnir u misterovu čast

18. 09. 2025. u 11:54

Peti Memorijalni turnir "Radomir Antić" biće održan 20. i 21. septembra na Zlatiboru i u Užicu, nadmetaće se osam ekipa sastavljenih od dečaka rođenih 2013. godine. Reč je o podmlatku Real Ovieda (Španija), Partizana (Beograd), Slobode (Užice), Vojvodine (Novi Sad), Crvene zvezde (Beograd), Pelistera (Severna Makedonija), Borca (Banjaluka) i Tampe Brašov (Rumunija).

Kvalifikacionione utakmice biće igrane u subotu na terenima Turističko - rekreativnog kompleksa Zlatibor. Polufinalne i finale odigraće se u nedelju na stadionu Radomir Antić u Užicu.

