HITAN DEMANTIJ SA MARAKANE: Crvena zvezda odmah reagovala!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda obradovaće "delije".
Sa Marakane je medijima poručeno "da je izjava našeg fudbalera Jung Vu Seola, data korejskim medijima, pogrešno interpretirana".
U toj izjavi on je, navodno, izrazio želju za odlaskom.
Tim povodom, crveno-beli su "sedmoj sili" dostavili njegovu preciznu izjavu, "tačno onako kako je izrečena":
- Kao fudbaler, oduvek sam sanjao da igram na najvećim scenama. Tokom letnjeg prelaznog roka bilo je nekoliko timova koji su pokazali ozbiljno interesovanje za mene i bilo je nekih razgovora. Međutim, imao sam osećaj da me nisu cenili onoliko koliko sam očekivao, što je bilo pomalo razočaravajuće. Ipak, sa Svetskim prvenstvom koje se igra sledeće godine, odlučniji sam nego ikad da radim još više i da se dokažem u svom timu.
