"MI SMO GOSPODA"! Dušan Vlahović poslao moćnu poruku pred Englesku

U okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, Srbija u utorak od 20.45 dočekuje reprezentaciju Engleske.

FOTO: EPA

Očekuje se da će posećenost na stadionu Rajko Mitić biti odlična.

- Čuo sam da će biti pun stadion što me jako raduje. Siguran sam da će biti fer i sportsko navijanje, jer mi smo gospoda, tako da verujem da neće biti nikakvih problema. Volimo da igramo u Beogradu, pred našom publikom i jedva čekam da utakmica počne – rekao je Dušan Vlahović za FSS.

Podsećanja radi, Vlahović je postigao pogodak u duelu sa Rigom, koji nam je doneo tri boda.