"DELIJE" ČUPAJU KOSU! Bez ovolikog bogatstva je Crvena zvezda ostala zbog gola u 90. minutu koji ju je koštao Lige šampiona!

Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, a da jeste, ionako velika zarada od plasmana u grupnu fazu Lige Evrope - bila bi još veća

Bila bi skoro 30 miliona evra.

Svako ko se plasira u elitno takmičenje dobija 18,62 miliona evra, kao i bonuse na osnovu desetogodišnjeg učinka i TV prava. A tih 18,62 miliona je daleko, daleko više od (nimalo beznačajnih, ali opet - primetno manjih) 4,31 milion koliko se dobija za plasman u Ligu Evrope.

U "startu" - to je 14,31 milion evra manje...

Zatim, tu je novac od prodatih karata.

Paketi ulaznica bi, da su stvari ostale na prošlogodišnjem nivou, koštali 9.500 dinara za severnu tribinu, 18.000 za istočnu, a 22.000 dinara za zapadnu. Dakle, ne baš tačno, ali, okvirno govoreći, od 80-ak do 188 evra. Sada će, jer se ne igra Liga šampiona na stadionu Rajko Mitić već Liga Evrope, sigurno biti jeftiniji.

Kapacitet "Marakane" je 55.000 gledalaca, od čega po oko 13.000 mesta imaju severna i južna tribina, što bi značilo da bi, da je Zvezda ušla u Ligu šampiona i da je rasprodala te dve tribine, to bilo 26.000 puta po 80 evra, odnosno 2,08 miliona evra. "Istok" i "zapad" bi mogli da donesu u kasu crveno-belih oko 5,45 miliona evra. Sve ukupno, od ulaznica za Ligu šampiona, oko 7,5 miliona evra. Značajno manje za Ligu Evrope...

Ali, to nije sve.

Naime, svaka pobeda u Ligi Evrope se plaća 450.000 evra (u Ligi šampiona je to više nego četvorostruko više - 2,1 milion), a remi u Ligi Evrope donosi 150.000 evra (u Ligi šampiona opet više nego četvorostruko više - 700.000).

Svih osam klubova koji završe u "Top 8" LE dobijaju automatski bonus od po 600 hiljada evra. Preostalih osam koji idu u nokaut fazu dobijaju upola manju sumu. Bonus za Top 8 LŠ je čak dva miliona evra, a ostalih osam ekipa dobijaju manje, po "milionče" (što je za 700.000 više nego u LE).

I tako dalje, i tako dalje...

