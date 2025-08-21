IZVUČENI PAROVI ZA PREDSTOJEĆE PRVENSTVO: Održana konferemcija ženskih klubova FSRIS

Konferenciji ženskih klubova Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije, održanoj na stadionu GFK Jagodina, predstavnici klubova iz ovog dela naše zemlje izvršili su izvlačenje parova za naredno prvenstvo.

Foto: Z.Gligorijević

Prisustvovali su delegati šest klubova iz Druge savezne i 11 klubova iz Razvojne lige.

-Veliko mi je zadovoljstvo što sam u Fudbalskom centru Jagodine, koja je fudbalski grad. Okupili smo se ovde pre početka prvenstva, da vidimo i porazgovaramo sa klubovima o tome kako su se pripremili. Situacija u ženskom fudbalu je sve bolja. Pratimo odluke Fudbalskog saveza Srbije i UEFA-e. Dosta se ulaže u ženski fudbal, te smo tako i ovoga puta mi spremili jedan paket opreme za ženske fudbalske klubove. Najviše rukovodstvo po treći put prisustvuje konferencijama klubova ženskih lika i uručuje odgovarajuće poklone. Dosta se ulaže i u razvojnu ligu. Pomaže se klubovima i pokrivaju se troškovi - rekao je Zoran Ignjatović, predsednik Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije.

Foto: Z.Gligorijević

Konferencija je održana u Jagodini, uz pomoć lokalne samouprave, a u organizaciji ŽFK „Jagodina“. Iz uprave kažu da je ova konferencija prilika i za promociju ženskog fudbala, koji se u Jagodini nalazi na stabilnom nivou.

-ŽFK "Jagodina" igra u Prvoj ligi Srbije. Prošle godine smo bili na sredini tabele i nadamo se da ćemo i ove godine biti na toj poziciji, da ćemo izboriti i opstanak. Mislim da ove godine imamo još jači i bolji tim nego prethodne, tako da se nadam da ćemo imati i još bolje rezultate. Imamo i više dece. Devojčice dolaze i treniraju fudbal svakog dana, a i broj je povećan za oko 15 njih. Nadam se da će ova godina biti još uspešnija nego prošla - rekao je Nemanja Milanović, predsednik ŽFK "Jagodina".

Pored predstavnika klubova, konferenciji su prisustvovali i direktor ženskih liga Fudbalskog saveza Regiona istočne Srbije Nebojša Ristić, potpredsednik Miloš Mitrović i generalni sekretar Jovan Marjanović.