MATIJA POPOVIĆ I PARTIZAN: Šta je problem i gde je zapelo?
Delovalo je da je prelazak Matije Popovića iz Napolija u Partizan samo formalnost, međutim došlo je do komplikacija.
Prema saznanjima Telesporta, prepreka nije ni na strani kluba iz Humske, ni u Napoliju, niti kod samog igrača. Problem je nastao u menadžerskim krugovima – više osoba se pojavilo sa tvrdnjom da zastupaju Popovića, a svako od njih traži deo provizije.
Navodno je uprava Partizana još ranije postigla dogovor sa prvobitnim posrednicima, ali je u međuvremenu otac fudbalera u pregovore uveo novog agenta. Taj potez je, prema izvoru, unio konfuziju i zaustavio finalizaciju transfera, koji je planiran još početkom leta.
