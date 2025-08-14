Fudbal

MATIJA POPOVIĆ I PARTIZAN: Šta je problem i gde je zapelo?

Filip Milošević

14. 08. 2025. u 08:38

Delovalo je da je prelazak Matije Popovića iz Napolija u Partizan samo formalnost, međutim došlo je do komplikacija.

МАТИЈА ПОПОВИЋ И ПАРТИЗАН: Шта је проблем и где је запело?

Foto: Profimedia

Prema saznanjima Telesporta, prepreka nije ni na strani kluba iz Humske, ni u Napoliju, niti kod samog igrača. Problem je nastao u menadžerskim krugovima – više osoba se pojavilo sa tvrdnjom da zastupaju Popovića, a svako od njih traži deo provizije.

Navodno je uprava Partizana još ranije postigla dogovor sa prvobitnim posrednicima, ali je u međuvremenu otac fudbalera u pregovore uveo novog agenta. Taj potez je, prema izvoru, unio konfuziju i zaustavio finalizaciju transfera, koji je planiran još početkom leta.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DA LI JE MOGUĆE! Zatvorene tribine Marakane za Zvezda - Pafos u borbi za Ligu šampiona?!

DA LI JE MOGUĆE! Zatvorene tribine Marakane za Zvezda - Pafos u borbi za Ligu šampiona?!