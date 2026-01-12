NASTAVLJENO SUĐENJE ZA UBISTVO MALOG SKOLETA: U "skaj" poruci pretnja - moramo da skinemo glavu zmiji !

U SPECIJALNOM sudu u Beogradu izvođenjem dokaza skinutih sa zaštićene "Skaj" aplikacije nastavljeno je suđenje optuženima za ubistvo Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole 29.januara 2021. godine.

Foto: V. N./Facebook

Poruke i fotografije od pre pet godina svedoče o, kako tvrdi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), planiranju ovog zločina i uklanjanju dokaza.

U optužnici se kao organizator ubistva označava Nikola Živanović, dok je kao direktni izvršilac optužen Miloš Krstić. Aleksa Dimitrov i Vladimir Babić su takođe optuženi u ovom slučaju, kao pomagači, dok se Aleksandaru Nikoliću sudi u odsustvu, jer je u bekstvu.

Prvo su prikazani dokazi iz "skaja", koji se odnose na bombu, koja je bačena na lokal "Ćošak" u Rakovici. Ovaj kafić je, kako se sumnja, u vlasništvu optuženog Živanovića. U jednoj od poruka se navedi da je ekplozija "Maju izbacila iz kreveta" i da bi poginula da ju je eksplozija "bacila na terasu".

Prema navodima iz optužnice Živanović je ubistvo isplanirao, jer je sumnjao da iza bacanje bombe i zolje na njegov lokal stoji Uskoković. U nekim od prikazanih poruka se vidi da jedan od optuženih traži da kupi pištolj sa prigušivačem uz napomenu da je bitno da ne "zaglavi" i da može da "opali" 20 komada, a prikazane su i poruke "Neko mora da umre" i "Proći će kao ćale", aludirajući na Uskokovićevog oca, čije ime nosi, a koji je ubijen 2000. godine na Vidikovcu.

U jednoj od poruka Živanović, kako je navelo tužilaštvo u optužnici, govori da mora da zaustavi napade na kuću i lokal, te da mora da "skine glavu zmiji". Muškarac sa kojim se dopisivao Živanović je u narednoj poruci naveo da bi voleo da to toga nije došlo, ali da je "mali klinac i još Skoletov sin" i da je bilo podmuklo to što je uradio.

U optužnici se navodi da su pripadnici ove grupe,kojoj se sada sudi, od 8. oktobra 2020. do 7. februara 2021. godine delovala sa ciljem da se iz bezobzirne osvete ubije Zoran Uskoković. Osumnjičeni Krstić se,piše u tužilačkom spisu, po nalogu Živanovića, kako ne bi izazvao sumnju, maskirao noseći silikonsku masku starijeg muškog lica, krećući se polako, blago pogureno sa štapom u ruci, imitirajući kretanje starijeg čoveka, "sa namerom da kod sada pokojnog Uskokovića stvori uverenje da mu ne preti bilo kakva opasnost, i prilazeći mu, iz neposredne blizine, ispalio dva projektila u pravcu Uskokovića nanevši mu smrtne povrede".

Okrivljeni Dimitrov, Babić i Nikolić se terete da su po nalogu Živanovića, shodno svojim zadacima u okviru ove organizovane kriminalne grupe, nabavili oružje za izvršenje krivičnih dela, kao i da su sakrivali predmete i tragove nakon izvršenog krivičnog dela. Tokom pripreme ubistva, za međusobnu komunikaciju koristili su "skaj"aplikaciju.

Suđenje se nastavlja u četvrtak.