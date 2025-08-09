VALENSIJA NE DA NAJBOLJEG: Španac potpisao novi ugovor, Gera u klubu do 2029. godine
Španski fudbaler Havi Gera produžio je ugovor sa Valensijom do juna 2029. godine, saopštio je danas taj klub.
Gera (22) je vezni fudbaler, a prošle sezone je zabeležio tri gola i tri asistencije na 36 utakmica La lige.
"Mlad igrač, jedan od najistaknutijih talenata svoje generacije, produžava ugovor kojim pokazuje čvrstu posvećenost Valensiji. Gera je pokazao potencijal i ambiciju neophodnu da postane jedan od ključnih igrača u veznom redu", navodi se na sajtu Valensije.
Španski fudbaler je celu dosadašnju karijeru proveo u Valensiji. Gera je za mladu reprezentaciju Španije odigrao 21 utakmicu.
Valensija će 16. avgusta dočekati Real sosijedad u prvom kolu španskog prvenstva.
