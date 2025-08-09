Fudbal

VALENSIJA NE DA NAJBOLJEG: Španac potpisao novi ugovor, Gera u klubu do 2029. godine

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 08. 2025. u 14:16

Španski fudbaler Havi Gera produžio je ugovor sa Valensijom do juna 2029. godine, saopštio je danas taj klub.

ВАЛЕНСИЈА НЕ ДА НАЈБОЉЕГ: Шпанац потписао нови уговор, Гера у клубу до 2029. године

Foto: Profimedia

Gera (22) je vezni fudbaler, a prošle sezone je zabeležio tri gola i tri asistencije na 36 utakmica La lige.

"Mlad igrač, jedan od najistaknutijih talenata svoje generacije, produžava ugovor kojim pokazuje čvrstu posvećenost Valensiji. Gera je pokazao potencijal i ambiciju neophodnu da postane jedan od ključnih igrača u veznom redu", navodi se na sajtu Valensije.

Španski fudbaler je celu dosadašnju karijeru proveo u Valensiji. Gera je za mladu reprezentaciju Španije odigrao 21 utakmicu.

Valensija će 16. avgusta dočekati Real sosijedad u prvom kolu španskog prvenstva.

