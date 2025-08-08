U SUSRET UTAKMICI SA TSC: Vladan Milojević govorio o porazu Partizana u Evropi

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu 9. avgusta od 20 časova ugostiti ekipu TSC u četvrtom kolu Superlige Srbije na stadionu "Rajko Mitić". Pre utakmice je na pitanja predstavnika medija odgovarao šef stručnog štaba Vladan Milojević.

FOTO: FK Crvena zvezda

‍- Uradili smo analizu utakmice i svega urađenog u Poljskoj, ali ćemo detalje zadržati za nas - počeo je Vladan Milojević.

Nije trener crveno-belih želeo da govori o ulozi favorita pred meč.

- Znate moje mišljenje o favoritu i autsajderu, ne bih rekao. Mislim da je TSC napravio dobre rezultate u ova tri kola, tako da mislim da nas očekuje izrazito teška utakmica i sa druge strane je TSC sigurno vrhunska ekipa.

Startnu postavu za sutrašnji meč će stručni štab tek izabrati.

- Za sad još nisam odlučio u kom sastavu ćemo izaći.

Zdravstveni bilten još uvek nije poznat.

- S obzirom na to da smo mi tek juče doputovali, nismo još imali trening. Danas ćemo odraditi pa ćemo videti kakav je zdravstveni bilten.

TSC je kvalitetna ekipa.

- Mislim da se TSC dobro pojačao, ostavili su kostur ekipe. Pojačali su se sa dosta igrača, smatram da su dobar kolektiv. Mislim da TSC može da pruži mnogo više, nego što pruža do sada. Sa novim trenerom tu su novi zahtevi, ali svakako ima tu dosta igrača tako da ne bi bilo pošteno da nekog izdvajam.

Sutra će prvotimci Zvezde igrati utakmicu posle samo dva dana odmora.

- Navikli smo na ovakav ritam, s obzirom na to da nemamo mnogo vremena. Profesionalci smo, igrači su svesni tako da moramo da se spremimo.

Govorio je Vladan Milojević i o ostalim srpskim predstavnicima u evropskim kvalifikacijama.

- Partizan ima i drugu utakmicu. U svakom slučaju ostala su dva predstavnika. Sad da kažem da smo trebali da imamo više, svakako bi mi bilo drago, ali fudbal je takav. Nadam se da će i Partizan bez obzira na rezultate u prvom kolu proći, ima još da se igra, ovo je prvo poluvreme, tako da videćemo posle tih utakmica.

Očekuje strateg beogradskog kluba podršku navijača protiv Leha, ali i na meču sa TSC.

- Ja sam rekao i posle na konferenciji za štampu. Biće izuzetno teška i totalno drugačija utakmica. Voleo bih da bude pun stadion, još jednom ću da kažem ovo su teške evropske utakmice i svaka je za sebe. Voleo bih da bude ispunjen stadion, da navijači dođu da nam pomognu protiv, opet kažem, izuzetno dobrog protivnika kao što je Leh, kao naravno i na meču protiv TSC, želimo da ih vidimo u velikom broju - zaključio je Vladan Milojević.

