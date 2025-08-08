"GROBARI SU BILI NEVEROVATNI, DVOMEČ NIJE REŠEN!" Trener Hibernijana nakon pobede u Beogradu nad Partizanom
Dejvid Grej, trener Hibernijana, oglasio se posle pobede nad Partizanom u Beogradu u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.
Na konferenciji za medije je trener Hibernijana pohvalio publiku Partizana, koji su napunili stadion.
- Navijači su bili neverovatni, pun stadion, pevali su 90 minuta pre meča, a onda i posle utakmice. Puno možemo da naučimo od toga. I naši navijači su bili sjajni, proputovali su mnogo da dođu ovde i značili su nam - rekao je Dejvid Grej.
Čestitao je Partizanu na igri.
- Moramo da se popravimo za drugi meč, jer je ostalo još dosta fudbala da se igra. Čestitke Partizanu kako su igrali posle crvenog kartona, stavili su nas na puno muka u drugom poluvremenu. Buširi je izblokirao i sprečio čistu šansu. Ali mislim da je ključan momenat bio gol koji smo dali ubrzo potom. U drugom poluvremenu sam video kvalitet Partizana zbog kog mislim da ovaj dvomeč nije gotov. Bilo je puno šansi pred našim golom i verujem da će to pokazati i u drugom meču. Zato moramo da budemo oprezni - rekao je Grej.
