"ANTONI MI JE KAO SIN"! Erik Ten Hag o dolasku Brazilca u Leverkuzen

Trener Bajera iz Leverkuzena Erik ten Hag rekao je da mu je fudbaler Antoni "kao sin", ali da za sada ne planira da ga dovede u nemački klub.

Foto: Profimedia

Antoni je igrač Mančester junajteda, a prošlu polusezonu odigrao je na pozajmici u Betisu.

Ten Hag je prethodno doveo Antonija u Ajaks iz Sao Pala 2020. godine, a zatim 2022. godine u Mančester junajted.

"On je kvalitetan, dva puta sam ga doveo. On mi je bio kao sin, on mi je i dalje kao sin", rekao je Ten Hag za Bild.

Antoni je odigrao 166 utakmica uz Ten Haga u Junajtedu i Ajaksu.

Za 25-godišnjeg brazilskog fudbalera ovog leta zainteresovani su Brajton, Njukasl i Lajpcig.

"Ovog trenutka nismo zainteresovani za njega, ali videćemo šta će se dogoditi u budućnosti", dodao je holandski trener.

Takođe, postoji mogućnost i da se Antoni vrati u Betis, za koji je odigrao 26 utakmica i postigao devet golova.

On je na Old Traford došao za 86 miliona funti, ali se nije dobro snašao, odigrao je ukupno 96 utakmica, postigao je 12 golova i imao je pet asistencija.

Sa Ten Hagom je u Junajtedu osvojio FA kup i Liga kup.

Ten Hag je dobio otkaz u Mančester junajtedu prošlog oktobra, a na klupi ga je zamenio Ruben Amorim.

Leverkuzen je ovog leta doveo dvojicu igrača iz Premijer lige, Džarela Kvansu iz Liverpula i golmana Marka Flekena iz Brentforda.

Bajer je Liverpulu prodao Florijana Virca i Džeremija Frimponga.