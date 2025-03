ŠPANIJA JE ZAPANJENA: Ne samo da Predrag Mijatović "smenjuje" Karla Anćelotija, već se "zna" ko je novi trener Reala!

Evo najpre kako je o tome javnost obavestio "Jutarnji list":

"Izvesno je kako bi ovo mogla biti poslednja sezona Karla Anćelotija na klupi Kraljeva. Iako ga ugovor veže do leta 2026. godine, kroz celu sezonu priča se o ranijem odlasku, a bez obzira na završnicu sezone, italijanski bi strateg mogao reći 'zbogom' Madridu.

Slično mišljenje deli i Predrag Mijatović, bivši fudbaler, a uz to i nekadašnji sportski direktor 'Los Blancosa' za špansku emisiju El safelito.

- Anćeloti je uradio sjajan posao u dva razdoblja u Real Madridu. On je trener koji je osvojio najviše titula i mislim da ga niko neće nadmašiti, jer fudbal ide u smeru gde je svakim danom sve manje strpljenja s trenerima i igračima. Niko neće imati tako dugu karijeru da bi ga mogao nadmašiti po osvojenim trofejima - rekao je Mijatović i dodao:

- Mislim da bi, bez obzira na to kako završi ova sezona, Anćeloti trebalo da napusti Real Madrid. Florentino Perez bi trebalo da donese odluku da traži drugo rešenje, a ako to može biti Ćabi Alonso, on bi trebao da je opcija broj jedan.

"Tako sam ja otpustio Kapela"

U dresu Kraljevskog kluba crnogorski napadač je nastupio 118 puta. Pri tome je dao 36 golova, a namestio njih 25, dok je na mesto sportskog direktora stigao 2006. godine.

- Reći mu da otpusti trenera koji je osvojio Ligu šampiona? Zašto da ne... Doveo sam Fabija Kapela, osvojio je ligu... i otpustio sam ga. Jer nije sledio filozofiju da fudbal vidi iz budućnosti - objasnio je Mijatović.

Fabio Kapelo / Foto: EPA-EFE/Luis Tejido

Klub je tada Kapelu morao da isplati devet miliona eura za ostatak ugovora. Kao jednu od nesuglasica Mijatović je istakao i dovođenje Marsela, kog je Kapelo hteo da pošalje na pozajmicu, dok je crnogorski stručnjak zagovarao da ovaj ostane i uči od Roberta Karlosa.

- Igrač, koji trenira sa zvezdom kao što je Roberto Karlos, vidi kako živi, ​​koji mu savet može dati... Takav igrač vredi puno više od 10 ili 15 utakmica na pozajmici - zaključio je Mijatović.

Na mestu direktora najtrofejnijeg španskog kluba Mijatović se zadržao tri sezone, a pod njegovim kormilom dovedeni su današnji trener Dinama iz Zagreba Fabio Kanavaro, nedavno penzionisani Marselo, pa i golgeteri kao što su bili Rud van Nistelroj i Gonzalo Iguain. Trenutno radi kao potpredsednik Partizana", navodi pomenuti medij.

A onda, 31. marta - šok informacija:

Jirgen Klop novi trener Real Madrida?!

Prema informacijama "TBR fudbala", nemački stručnjak bi mogao da preuze Real.

"U Madridu Klop važi za idealnog naslednika Karla Anćelotija, jer Jirgen zna da radi sa zvezdama a istovremeno ume da razvija i mlade igrače", navodi pomenuti izvor.

Nemački stručnjak trenutno odmara od trenerskog posla, nakon prilično burne avanture na mestu menadžera Liverpula, kog je trenirao od 2015. do leta 2024.

Jirgen Klop / FOTO: Tanjug/AP

Sa Crvenima je osvojio Premijer ligu (2020.), UEFA Ligu šampiona 2019. (i bio u još dva finala, 2018. i 2022.), FIFA klupsko prvenstvo 2019, UEFA Superkup 2019, bio je i finalista Lige Evrope 2016, a osvojio FA kup, dva Lia kupa i jedan Komjuniti šild.

Sa Borusijom Dortmund je dvaput bio prvak Nemačke, a i nju je, 2013, doveo do finala Lige šampiona.

