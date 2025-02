OVO SE ČEKALO 12 GODINA: Nejmar ponovo zaigrao za Santos (FOTO)

PROŠLO je 12 godina od kad je Nejmar odigrao poslednju utakmicu za Santos. Nakon toga je krenulo njegovo bitisanje po Evropi, gde se pokazao kao jedan od najboljih fudbalera na planeti. Ipak, Brazilac se nedavno vratio u klub u kom je sve počelo i navijači su konačno dočekali da ga ponovo vide u crno-belom dresu.

Ovaj 33-godišnjak je na teren ušao u 46. minutu. Navijači su ispunili stadion "Vila Belmiro" i ovacijama su dočekali i pozdravili bivšeg igrača Barselone, PSŽ-a... koji je sa kapitenskom trakom i desetkom na leđima predvodio ekipu u remiju sa Botagofom (1:1).

Ipak, Nejmar nije uspeo da pomogne Santosu da dođe do pobede. No, ne treba to da čudi, s obzirom na to da je ovo bio njegov prvi meč još od 4. novembra i jasno je da mu treba još vremena da se vrati u pravi ritam.

Iako nije upisao gol ni asistenciju, bio je veoma zapažen i aktivan. Podelio je 22 pasa ka saigračima i uputio je šest udaraca ka golu rivala.

- Potrebno mi je još minuta u igri, nisam još na 100 odsto. Nisam očekivao da ću da trčim kao što sam to trčao. Biću mnogo bolji za tri ili četiri utakmice - rekao je Nejmar.

Podsetimo, posle sedam kola u Paulisti ekipa Santosa nalazi se na osmom mestu na tabeli sa osam bodova.

