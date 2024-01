VEĆ ZNAM SASTAV ENGLEZA: Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi za "Novosti" priča o prošloj i 2024. godini

Pre neki dan se srećemo u njegovom radnom kabinetu na Terazijama 3, dogovor je bio u 11. I tačno u 11, sveže obrijan, naspavan, gleda na sat. Na trenutak je sve ličilo na onaj "zabezeknuti" pogled na sat kad je Nemcima "zavalio" gol na Mundijalu u Francuskoj 1998. Bolji šlagvort nismo mogli da dobijemo za priču o 2023. iza nas i 2024. godini koja nas gleda pravo u oči. Pomenusmo u šali i Deju Savićevića, koji teško da bi u subotnje rano prepodne bio na nekom intervjuu...

Stojković, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, na putu je da jednog od svojih fudbalskih očeva, Ivicu Osima, stigne i prestigne. Švabo je plave i Piksija odveo na Mundijal 1990. u Italiju i samo do aerodroma u Stokholmu, odakle smo vraćeni sa Prvenstva Evrope u Švedskoj 1992. godine...

- Zadovoljan sam svojom karijerom. Jedan sam od retkih domaćih fudbalera, reprezentativaca, koji je igrao samo u pet klubova. Kada sam bio u mesecima životne forme, kada sam osećao da mogu da dam još više, ma najviše, dogodile su mi se dve najružnije stvari u karijeri. Povreda i operacija kolena, pa taj odvratan osećaj kada shvatiš da nešto što nema veze sa sportom i fudbalom u stvari utiče direktno na tvoj nacionalni tim. Sankcijama Ujedinjenih nacija i UEFA ugašen je jedan naš veliki san. Još su mi pred očima te slike iz aviona, inat pilota Steve Popova da, ako treba, sa dva litra goriva pokrene letelicu na onoj pisti u Stokholmu - seća se Piksi svega.

Kao i svaki sportista koji drži do sebe i svoje bogate karijere i selektor Srbije reaguje u treptaju oka, kada smo ga vratili u 1984, kada je kao 19-godišnji igrač niškog Radničkog bio na spisku selektora Todora Veselinovića i ubedljivo najmlađi član ekipe koja je učestvovala na Prvenstvu Evrope u Francuskoj. Isprašili su nas Belgijanci (2:0), pa Danci (5:0), i na dan meča sa Francuskom je do priče bilo samo Veselinoviću.

Foto: M.Vukadinović

- Sedimo u podne pored bazena i pita Toza okupljene igrače: ko će da čuva Platinija. On u tom trenutku u životnoj formi i svi nekako spustiše pogled i zavladala je neka čudna tišina. Ja dignem ruku i kažem Tozi da ću ja da čuvam Platinija. Nit sam znao da li ću igrati, da li ću biti starter, ali se sećam da se to izuzetno svidelo selektoru. Platinija, naravno niko nije mogao da sačuva jer su Francuszi pobedili 3:2, a on nam dao sva tri gola i ne zna se koji je bio lepši - seća se Stojković.