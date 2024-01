TRAGEDIJA NA NEJMAROVOJ ŽURCI! Poginuo poznati bloger, sestra optužila devojku (FOTO)

JEDAN od najpoznatijih fudbalera sveta trenutno je svakako Brazilac Nejmar, član saudijskog Al Hilala.

FOTO: AP/Tanjug

Otkad je stigao u klub, Nejmar je odigrao pet utakmica i za to će dobiti 200 miliona evra, pošto se zbog povrede na teren sigurno neće vraćati do naredne sezone.

Baš zbog toga što nema fudbalskih obaveza, Brazilac je odlučio da svoje vreme provede partijajući, pa je odlučio da organizuje krstarenje. Međutim, krstarenje je pošlo po zlu, pošto se tokom jedne žurke na brodu dogodila tragedija.

Svetski mediji prenose da je bloger iz Brazila Karlos Alberto Mota Kandreva skočio s palube u vodu i nestao. Njegovo telo još nije pronađeno.

Nejmar je na prinudnom bolovanju zbog povrede, a krstarenje je počelo krajem prošle godine i još nema informacija gde je Kandreva. Navodno, fudbaler nije bio na brodu za vreme nesreće. Takođe, nije poznato zašto je 32-godišnji vloger skočio preko palube broda sa 18 nivoa i to pred očima devojke Vitorije Barbare Momenso.

- Nisam imala načina da krenem za njim. Sve se desilo veoma brzo. Bila sam šokirana, sledila sam se - rekla je Vitorija.

Kristina Mota da Silva, sestra Karlosa Alberta, optužila je devojku kako je ona kriva za sve. Kaže da joj je motiv bio samo novac njenog brata.

- Karlos je praktično bio bez dinara, potrošio je sav svoj novac. Kupio je karte za ovo krstarenje jer je to bio njen san. Ona to nikada neće priznati, ali je odgovorna za sve što se dogodilo. Nije ga bacila preko palube, ali je ona ta koja ga je dovela do ove tačke - rekla je sestra Brazilca.

