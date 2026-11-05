POZNATI GLUMAC OSUĐEN ZA SILOVANJE: Porota je utvrdila da je Rasel Brend kriv

BRITANSKI komičar i glumac Rasel Brend proglašen je danas krivim za sek*ualni napad na jednu ženu, dok ga je porota oslobodila optužbi za silovanje u dva slučaja, kao i optužbe za pokušaj nedoličnog seksualnog napada.

Foto: Printskrin

Porota je utvrdila da je Brend kriv za sek*ualni napad na treću oštećenu, koju je, prema optužnici, tokom zabave u jednom baru u londonskom Sohou, u leto 2004. godine, uhvatio za grudi, prenosi Skaj njuz.

Istovremeno, proglašen je nevinim po optužbi da je istu ženu tom prilikom odvukao u toalet i oralno silovao.

Brend je oslobođen i optužbe za silovanje prve oštećene, koje se navodno dogodilo u jesen 1999. godine u hotelu tokom konferencije Laburističke stranke u Bornmutu.

Porota ga je proglasila nevinim i po optužbi da je 2001. godine pokušao da izvrši nedoličan sek*ualni napad na drugu oštećenu u prostorijama televizije MTV u Londonu, tako što ju je uhvatio za ruku i vukao prema muškom toaletu.

Suočava se sa 7 optužbi

Brend se suočava sa ukupno sedam optužbi koje se odnose na šest žena i navodna krivična dela počinjena u periodu od 1999. do 2009. godine. On je negirao sve optužbe.

Porota je danas završila trodnevno većanje i vratila se u sudnicu kako bi saopštila odluke o optužbama.

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