POZNATI GLUMAC OSUĐEN ZA SILOVANJE: Porota je utvrdila da je Rasel Brend kriv
BRITANSKI komičar i glumac Rasel Brend proglašen je danas krivim za sek*ualni napad na jednu ženu, dok ga je porota oslobodila optužbi za silovanje u dva slučaja, kao i optužbe za pokušaj nedoličnog seksualnog napada.
Porota je utvrdila da je Brend kriv za sek*ualni napad na treću oštećenu, koju je, prema optužnici, tokom zabave u jednom baru u londonskom Sohou, u leto 2004. godine, uhvatio za grudi, prenosi Skaj njuz.
Istovremeno, proglašen je nevinim po optužbi da je istu ženu tom prilikom odvukao u toalet i oralno silovao.
Brend je oslobođen i optužbe za silovanje prve oštećene, koje se navodno dogodilo u jesen 1999. godine u hotelu tokom konferencije Laburističke stranke u Bornmutu.
Porota ga je proglasila nevinim i po optužbi da je 2001. godine pokušao da izvrši nedoličan sek*ualni napad na drugu oštećenu u prostorijama televizije MTV u Londonu, tako što ju je uhvatio za ruku i vukao prema muškom toaletu.
Suočava se sa 7 optužbi
Brend se suočava sa ukupno sedam optužbi koje se odnose na šest žena i navodna krivična dela počinjena u periodu od 1999. do 2009. godine. On je negirao sve optužbe.
Porota je danas završila trodnevno većanje i vratila se u sudnicu kako bi saopštila odluke o optužbama.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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