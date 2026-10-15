PLAĆA KIRIJU, A IMA DVA STANA: Tanja Savić investirala u nekretnine, a sada joj je potreban veći prostor za sinove (FOTO)

FOLK zvezda Tanja Savić otkrila je da u Beogradu na vodi poseduje dve nekretnine, ali da trenutno živi kao podstanar, jer su njenim sinovima, koji su u međuvremenu postali tinejdžeri, potrebne zasebne sobe.

Foto: Novosti

Pevačica planira da se sa zakupcem dogovori o zameni stanova, a priznaje da joj, pored velikih troškova, najviše problema zadaje nedostatak sna.

Iako se u javnosti nedavno pojavila informacija da je kupila još jedan stan u prestižnom beogradskom naselju, pevačica je objasnila da je situacija nešto drugačija. Dva stana kupila je ranije, dok su joj sinovi bili mlađi, a sada traži rešenje koje će odgovarati potrebama cele porodice.

– Nisam još kupila taj stan. Iznajmljujem, plaćam kiriju, a nije mala. Imam dva stana koja sam pazarila još dok su mi deca bila manja. Tada sam investirala i bila dovoljno pametna, ali sada su oni veliki, tinejdžeri su i traže svoju sobu i veći prostor. Dogovoriću se sa zakupcem da se menjamo, da mu dam svoja dva stana ili jedan, pa da mi se to računa kao rate – otkrila je pevačica za "Večernje novosti".

Iako je vodila računa o ulaganjima, Tanja ističe da joj materijalne stvari nisu prioritet. Mnogo više od onoga što poseduje znače joj međuljudski odnosi, emocije i osećaj koji ima prema ljudima.

– Kupila dva stana u Beogradu na vodi, odavno, samo što ja to ne pričam. Ćutim i gledam svoja posla. Materijalne stvari mene uopšte ne rade, mene više radi ljudska duša i ono što ja osećam. Riba sam u podznaku i onda sve osećam. Foto: Novosti

Kada je reč o uređenju doma, pevačica je otkrila da je sarađivala sa koleginicom folk zvezdom Violetom Viki Miljković, koja joj je pomagala u pronalaženju nameštaja. Ipak, kako kaže, cene su bile visoke, pa je koleginici otvoreno poručila da u ovom trenutku mora da vodi računa o svakom trošku.

– Radila sam sa Viki neke projekte, nalazila mi je neki nameštaj, međutim, Viki je mnogo skupa. Rekla sam joj: „Viki, meni sad pare mnogo trebaju, ja pare ne berem na drvetu“ (smeh).

Veliki deo njene svakodnevice čine i obaveze oko sinova, koji pohađaju privatnu školu u kojoj se nastava odvija na engleskom jeziku. Tanja je zadovoljna njihovim školovanjem, ali priznaje da bi volela da ima više vremena da ih obilazi i prati sve što se dešava u njihovom obrazovanju.

– Oni jako vole. Upisala sam ih u privatnu školu, mnogo sam je platila, zaista su zadovoljni, a nastava je na engleskom jeziku. Samo da skupim vremena da ih obilazim malo više i češće. Pošto im je sav program na engleskom, više se time bavi Muki nego ja, a ja ću obilaziti tamo da vidim kakvi su prosvetni radnici. Za sada sam zadovoljna, kod mlađeg sina ima nekih manjih ispada, neće da radi domaći zadatak. On ne zna da nama sve to stiže na mejl. Sad smo im sve oduzeli, i telefone.

Osim porodičnih obaveza, Tanja je govorila i o navikama koje utiču na njen svakodnevni ritam. Najviše novca izdvaja za kvalitetnu hranu, jer voli da se hrani zdravo, dok joj nedostatak sna predstavlja najveći problem. Priznaje da je noću najaktivnija, a da se posledice takvog načina života osećaju i tokom dana.

– Najviše para trošim na hranu. Volim mnogo da jedem kvalitetnu hranu, ljubitelj sam salata, nisam neki veliki ljubitelj mesa, volim da se hranim zdravo. Moj najveći porok je nespavanje. Aktivna sam noću, a preko dana sam kao zombi. Primetila sam da mi je, kada skinem šminku, koža siva od nespavanja. Već šest godina tako živim, ne pamtim da sam legla pre tri. Sve mi se poremetilo još od onda kada su mi deca bila odvedena. Obično se budim oko deset, preskočim doručak – ispričala je Tanja. Foto: Novosti

Pevačica se osvrnula i na ljubavni život koleginica Dare Bubamare i Jelene Karleuše, o kojima se govori zbog veza sa znatno mlađim partnerima. Dok je Daru već srela, sa Jelenom se nije videla, ali je imala komentar na izbore svojih koleginica.

– Dara je Dara, to se uvek očekivalo od nje, ona voli „piletinu“, tako da mi je to super. To mi ide uz njen temperament, ona drugačije ne može. Ako bih se ja vodila Darinom logikom, onda se moj još nije rodio – našalila se muzička zvezda.

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