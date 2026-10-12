ŽELEO SAM DA SAČEKAM DA SVE DOĐE NA SVOJE MESTO: Boban Rajović u decembru sa beogradskom publikom (FOTO)
POSLE 26 godina karijere, Boban Rajović 16. decembra održaće veliki solistički koncert u Sava centru, kojim će zaokružiti više od četvrt veka na muzičkoj sceni.
Za folk pevača ovaj nastup ima posebnu težinu, jer ga doživljava kao priliku da se zahvali publici koja je sve ove godine bila uz njega.
Iako je još 2007. godine, kada je objavio hit „Usne boje vina“, bio u samom jeku popularnosti, odlučio je da ne žuri sa velikim koncertnim poduhvatom u Beogradu, već da sačeka da se njegova karijera dodatno razvije i dobije punu potvrdu kroz pesme koje će trajati.
– Mogao sam i ranije da održim veliki koncert u Beogradu, posebno 2007. godine, kada je „Usne boje vina“ bila veliki hit i kada sam bio u žiži interesovanja. Ipak, želeo sam da sačekam da sve dođe na svoje mesto, da izgradim karijeru i da iza mene ostane dovoljno pesama koje publika voli i prepoznaje - rekao je Rajović za "Večernje novosti".
Njegov prvi veliki solistički koncert bio je 2016. godine u "Spaladijum" areni u Splitu, a nastup u Sava centru predstavlja novo poglavlje na tom putu. Posle godina rada, brojnih nastupa i hitova, došlo je vreme da se i pred beogradskom publikom predstavi u velikom solističkom formatu. Zato ovaj koncert za njega nije samo još jedan nastup, već i svojevrsno profesionalno vatreno krštenje u prestonici.
– Ovaj koncert doživljavam kao neku vrstu zahvalnosti publici, jer su mi ljudi omogućili da trajem četvrt veka i još godinu dana preko toga. Želim da im se odužim pesmama i večeri koju ćemo zajedno pamtiti.
U susret decembarskom koncertu, Rajović je u maju objavio i prvi deo albuma „Otpisan“, na kojem je predstavio četiri nove pesme. One su nagovestile nastavak njegovog muzičkog puta i poslužile kao uvod u ono što publiku očekuje krajem godine. Na koncertu će se tako susresti novi materijal i pesme koje su obeležile različite periode njegove karijere, među kojima posebno mesto zauzimaju „Usne boje vina“.
– Želeo sam da publici predstavim i nešto novo, a ne samo da se vraćamo na pesme koje su obeležile moju karijeru. Album „Otpisan“ je važan korak u tom pravcu, a četiri nove pesme koje sam objavio u maju samo su uvod u sve ono što pripremam za publiku. Verujem da će koncert u Sava centru biti prilika da se na jednom mestu spoje stare pesme, nova muzika i sve ono što smo publika i ja gradili tokom ovih 26 godina - poručio je Boban za naš list.
Nakon više od dve decenije na sceni, Boban Rajović u Sava centar stiže sa iskustvom, prepoznatljivim repertoarom i željom da publici priredi veče koje će biti svojevrsni presek njegovog dosadašnjeg rada. Od hita koji mu je obeležio 2007. godinu do novih pesama sa albuma „Otpisan“, sve vodi ka 16. decembru, kada će se na jednom mestu susresti godine karijere i publika zbog koje ona traje.
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