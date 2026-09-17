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IDEM NA JUG SRBIJE: Milanče Radosavljević posle velikih koncerata stiže u Niš (FOTO)

Dušan Cakić

17. 09. 2026. u 19:00

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POSLE četiri koncerta na "Tašmajdanu", nastupa u Valjevu i gotovo rasprodatog "Spens-a" u Novom Sadu, Milanče Radosavljević nastavlja turneju „Od Valjeva do Loznice“.

ИДЕМ НА ЈУГ СРБИЈЕ: Миланче Радосављевић после великих концерата стиже у Ниш (ФОТО)

Foto: A. Milinković

Na brojne poruke publike sa juga Srbije stigao je odgovor, legenda narodne muzike održaće koncert 15. oktobra u niškoj hali „Čair“.

Karte su već u prodaji, a Milanče i Aleksandar Sofronijević obratili su se publici iz Niša i pozvali je da zajedno zapevaju najlepše narodne pesme.

– Nešto najlepše u Nišu su ljudi. Mnogo puta sam pevao ovde i rado se vraćam – poručio je Milanče.

Foto: A. Milinković

I ovoga puta pratiće ga Aleksandar Sofronijević i „Majstori za dušu“, pa se u „Čairu“ 15. oktobra očekuje veče ispunjeno pesmama, emocijama i uspomenama koje traju generacijama.

 

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