OVO JE MOJ JUG: Aleksandra Mladenović raspevala Leskovac - "Ovde se oseća naša vrela južnjačka krv" (FOTO)
ČETVRTO veče 36. Leskovačke roštiljijade obeležio je nastup mlade folk zvezde Aleksandre Mladenović, koja je svojim hitovima raspevala brojnu publiku.
Poreklom iz Žitorađe, Aleksandra je prvi put nastupila na "Roštiljijadi" i pred svojim Južnjacima priredila veče puno emocija.
Publika je sa njom uglas pevala „Poseban“, „Moj si eks najgori“, „Nema ljubavi koja nije bolela“ i druge hitove iz njene karijere, koja traje od 2017. godine.
– Ovo je moj jug i uvek mi je posebno kada pevam ovde. Iz Žitorađe sam, pa ovu publiku doživljavam kao svoju. Prvi put sam na Roštiljijadi i mnogo mi je drago zbog toga. Ovde se oseća ta naša vrela južnjačka krv i energija koja se ne može glumiti. Najlepše je kada ljudi pevaju sa vama svaku pesmu – rekla je Aleksandra za „Večernje novosti“.
Njen nastup protekao je u znaku pesme, aplauza i sjajne atmosfere, a Aleksandra je još jednom pokazala da se na svom jugu najlepše peva, iz srca.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)