ŽERA I EKIPA KREĆU U OSVAJANJE AMERIKE I KANADE: "Crvena jabuka" nosi najveće hitove preko okeana (FOTO)

POSLE četiri decenije muzike, brojnih hitova i pesama koje su postale deo kolektivnog sećanja generacija, „Crvena jabuka“ sprema veliki povratak pred publiku sa druge strane Atlantika.

Foto: Marina Pešić

Povodom 40 godina postojanja, jedan od najpopularnijih sastava sa ovih prostora kreće na veliku američko-kanadsku turneju, tokom koje će od 18. septembra do 3. oktobra održati šest koncerata.

Turneja počinje 18. septembra u Kalgariju, a već sutradan, 19. septembra, nastupa u Vankuveru. Posle kraće pauze, bend 25. septembra stiže u Sent Luis, dok je 26. septembar rezervisan za veliki koncert u Čikagu. Put se potom nastavlja u Kanadu, gde će 2. oktobra svirati u Torontu, a velika završnica zakazana je za 3. oktobar u Njujorku. Foto: Marina Pešić

Na repertoaru će se naći najveći i antologijski hitovi „Crvene jabuke“, pesme uz koje su odrastale generacije, ali i kompozicije koje su tokom godina postale neizostavni deo regionalne pop-rok scene.

- Četrdeset godina nije mala stvar. Kada se osvrnemo iza sebe, najviše nas raduje što naše pesme i dalje žive, što ih ljudi slušaju i što nas publika dočekuje sa istom emocijom kao nekada. Ova turneja nam je posebno važna jer ćemo četiri decenije proslaviti sa ljudima koji su daleko od naše zemlje, ali koji su srcem i dalje uz naše pesme. Spremili smo repertoar koji će ih vratiti u neke lepe godine i, verujem, napraviti šest nezaboravnih večeri – kaže Dražen Žerić Žera, frontmen „Crvene jabuke“ za „Večernje novosti“.

Tako će pesme koje su obeležile jednu epohu u septembru i oktobru ponovo odzvanjati dvoranama širom Severne Amerike. Od Kalgarija do Njujorka, publici će pokloniti ono po čemu je decenijama prepoznatljiva.

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