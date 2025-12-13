MOJA DAMO: Peđa Jovanović novu pesmu posvetio supruzi Ani, a sin ga prvi put video na sceni (FOTO)

POPULARNOM pevaču Peđi Jovanoviću u poslednje vreme zaista cvetaju ruže, i u ljubavi i u karijeri.

U spotu koji je sam režirao, Peđa je pokazao nežnu i porodičnu stranu, a uz njega se pojavljuje i Ana, koja je njegova najveća inspiracija. Emocija između njih dvoje jasno se oseća u svakom kadru, pa ne čudi što su mnogi fanovi komentarisali da je ovo njegova „najiskrenija pesma do sada“.

Refren pesme već je osvojio region: „O, damo, pola se života znamo, išao sam tamo-amo, a ti si me sačuvala. O, damo, nije to lepota samo, moćna si i kad si sama, hvala što si godinama moja dama.“

Za tekst i muziku zaslužan je Bane Opačić, dugogodišnji saradnik i prijatelj Peđe Jovanovića, dok aranžman potpisuje Marko Cvetković, a miks i master radio je Saša Dinić sa svojim timom. Jedan od najemotivnijih trenutaka u Peđinom životu dogodio se nedavno na njegovom koncertu u Sava Centru, kada je sin Andrej prvi put bio u publici i gledao tatu na sceni.

Njegova popularnost ne jenjava karte za koncerte rasprodaju se mesecima unapred, a Peđa nastavlja turneju po regionu.

Do kraja godine očekuju ga veliki koncert 27. decembra u Osijeku, a doček Nove godine u hotelu u Novom Sadu. Već 21. februara sledeće godine, pevač će prirediti spektakularan koncert u Areni Zagreb, za koji je interesovanje ogromno.

Bez sumnje, Peđa trenutno živi najlepši period svog života ispunjen ljubavlju, porodicom i pesmom koja, baš kao i on, osvaja iskrenošću i emocijom.