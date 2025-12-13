MOJA DAMO: Peđa Jovanović novu pesmu posvetio supruzi Ani, a sin ga prvi put video na sceni (FOTO)
POPULARNOM pevaču Peđi Jovanoviću u poslednje vreme zaista cvetaju ruže, i u ljubavi i u karijeri.
U spotu koji je sam režirao, Peđa je pokazao nežnu i porodičnu stranu, a uz njega se pojavljuje i Ana, koja je njegova najveća inspiracija. Emocija između njih dvoje jasno se oseća u svakom kadru, pa ne čudi što su mnogi fanovi komentarisali da je ovo njegova „najiskrenija pesma do sada“.
Refren pesme već je osvojio region: „O, damo, pola se života znamo, išao sam tamo-amo, a ti si me sačuvala. O, damo, nije to lepota samo, moćna si i kad si sama, hvala što si godinama moja dama.“
Za tekst i muziku zaslužan je Bane Opačić, dugogodišnji saradnik i prijatelj Peđe Jovanovića, dok aranžman potpisuje Marko Cvetković, a miks i master radio je Saša Dinić sa svojim timom. Jedan od najemotivnijih trenutaka u Peđinom životu dogodio se nedavno na njegovom koncertu u Sava Centru, kada je sin Andrej prvi put bio u publici i gledao tatu na sceni.
Njegova popularnost ne jenjava karte za koncerte rasprodaju se mesecima unapred, a Peđa nastavlja turneju po regionu.
Do kraja godine očekuju ga veliki koncert 27. decembra u Osijeku, a doček Nove godine u hotelu u Novom Sadu. Već 21. februara sledeće godine, pevač će prirediti spektakularan koncert u Areni Zagreb, za koji je interesovanje ogromno.
Bez sumnje, Peđa trenutno živi najlepši period svog života ispunjen ljubavlju, porodicom i pesmom koja, baš kao i on, osvaja iskrenošću i emocijom.
Preporučujemo
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)