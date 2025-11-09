UMRO ČUVENI VODITELJ: Svi smo ovu emisiju gledali zbog njega
U 69. GODINI života preminuo je Kventin Vilson, poznati voditelj, novinar i aktivist.
Njegova porodica je potvrdila smrt, navevši da je Vilson preminuo u subotu nakon kratke borbe sa rakom pluća.
- Porodica Kventina Villsona, televizijskog voditelja i producenta, automobilskog novinara, autora i aktiviste, s tugom objavljuje da je preminuo mirno, okružen najmilijima, u subotu 8. novembra, nakon kratke borbe s rakom pluća. Imao je 68 godina. Bio je istinska nacionalna dragocenost: Kventin je uneo ljubav prema automobilima, od motora s unutrašnjim sagorevanjem do električnih vozila, u domove širom zemlje - piše u saopštenju njegove porodice, prenosi LadBible.
Vilson je bio jedan od prvih voditelja kultne emisije Top Gear, radeći rame uz rame s Jeremyjem Clarksonom i ostatkom tima, oblikujući emisiju koja je kasnije postala globalni fenomen. Nakon toga vodio je i Fifth Gear, a kroz svoj karijerni opus ostavio je neizbrisiv trag u britanskoj automobilističkoj kulturi.
Njegova porodica se duhovito prisetila i njegovog "sumnjivog postignuća" – najnižeg rezultata u istoriji šoua Strictly Come Dancing.
Vilson je bio i pionir u promovisanju električnih vozila, još pre nego što su postala mainstream tema. Njegova podrška modelu GM EV1 i kampanja FairCharge pokazali su njegovu viziju budućnosti automobilske industrije i predanost dostupnosti električnih vozila široj publici, piše net.hr.
Privatno, porodica ga opisuje kao voljenog supruga Michaele, predanog oca Mercedes, Maxa i Mini te ponosnog dede Saskije, Xandera i Roxane. U saopštenju ističu:
- Kventin će mnogo nedostajati svojoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali, i privatno i poslovno. Praznina koju je ostavio nikada se neće moći ispuniti. Njegovo znanje nije bilo samo naučeno, nego proživljeno – riznica iskustva koja nam je sada izvan dohvata."
Porodica je zahvalila na brojnim porukama saučešća, ali je zamolila za poštovanje privatnosti u ovom teškom razdoblju. Detalji sahrane biće objavljeni naknadno.
(Pink)
