Tamara Rađenović zaokružuje uspešnu godinu u Beogradu na tradicionalnoj “Novogodišnjoj čaroliji”
BEOGRAD je u znaku iščekivanja velikog muzičkog spektakla koji će u ponedeljak, 29. decembra biti održan u Plavoj dvorani Sava centra.
Koncert Tamare Rađenvić najavljuje veče snažne emocije, elegancije, praznične atmosfere i vrhunske produkcije, veče koje se već sada izdvaja kao jedan od najupečatljivijih muzičkih događaja završetka godine.
Ovo veče ima poseban značaj jer umetnica svetske karijere upravo pred beogradskom publikom simbolično zaokružuje godinu obeleženu nastupima na najznačajnijim međunarodnim scenama. Beograd se tako još jednom upisuje na mapu gradova u kojima Tamara Rađenović nastupa u okviru svoje međunarodne koncertne rute.
Program novogodišnjeg koncerta koji se premijerno održava u Sava centru, obuhvatiće remek-dela najvećih kompozitora, od Verdija i Puccinija, preko Bizeove opere Carmen, pa do filmske muzike Ennia Morriconea, Hansa Zimmera, Nine Rote, kao i hitova iz mjuzikala Endrua Lojda Vebera.
Publika može očekivati umetnički vrhunac sezone – koncert koji povezuje tradiciju, emociju i modernu muzičku produkciju.
Više informacija na:
Website: https://www.tamararadjenovic.com
Instagram: @tamara_radjenovic
Preporučujemo
KRALjICA JUGA 2: Milica Pavlović održala spektakl u Nišu kakav se ne pamti (FOTO)
26. 12. 2025. u 22:30
PREDNOVOGODIŠNjE DRUŽENjE: Željko Samardžić održao i treći koncert u Beogradu (FOTO)
26. 12. 2025. u 21:10
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)