Poznati

Tamara Rađenović zaokružuje uspešnu godinu u Beogradu na tradicionalnoj “Novogodišnjoj čaroliji”

Промо

26. 12. 2025. u 15:45

BEOGRAD je u znaku iščekivanja velikog muzičkog spektakla koji će u ponedeljak, 29. decembra biti održan u Plavoj dvorani Sava centra.

Тамара Рађеновић заокружује успешну годину у Београду на традиционалној “Новогодишњој чаролији”

Foto: Promo

Koncert Tamare Rađenvić najavljuje veče snažne emocije, elegancije, praznične atmosfere i vrhunske produkcije, veče koje se već sada izdvaja kao jedan od najupečatljivijih muzičkih događaja završetka godine.

Ovo veče ima poseban značaj jer umetnica svetske karijere upravo pred beogradskom publikom simbolično zaokružuje godinu obeleženu nastupima na najznačajnijim međunarodnim scenama. Beograd se tako još jednom upisuje na mapu gradova u kojima Tamara Rađenović nastupa u okviru svoje međunarodne koncertne rute.

Publiku očekuje koncert uz simfonijski orkestar, veliki hor i specijalne goste, uz program koji spaja klasičnu muziku, operu i savremeni koncertni izraz. 

Program novogodišnjeg koncerta koji se premijerno održava u Sava centru, obuhvatiće remek-dela najvećih kompozitora, od Verdija i Puccinija, preko Bizeove opere Carmen, pa do filmske muzike Ennia Morriconea, Hansa Zimmera, Nine Rote, kao i hitova iz mjuzikala Endrua Lojda Vebera.

Publika može očekivati umetnički vrhunac sezone – koncert koji povezuje tradiciju, emociju i modernu muzičku produkciju.
Više informacija na:

Website: https://www.tamararadjenovic.com

Instagram: @tamara_radjenovic

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain

STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain