Tamara Rađenović zaokružuje uspešnu godinu u Beogradu na tradicionalnoj “Novogodišnjoj čaroliji”

BEOGRAD je u znaku iščekivanja velikog muzičkog spektakla koji će u ponedeljak, 29. decembra biti održan u Plavoj dvorani Sava centra.

Koncert Tamare Rađenvić najavljuje veče snažne emocije, elegancije, praznične atmosfere i vrhunske produkcije, veče koje se već sada izdvaja kao jedan od najupečatljivijih muzičkih događaja završetka godine.

Ovo veče ima poseban značaj jer umetnica svetske karijere upravo pred beogradskom publikom simbolično zaokružuje godinu obeleženu nastupima na najznačajnijim međunarodnim scenama. Beograd se tako još jednom upisuje na mapu gradova u kojima Tamara Rađenović nastupa u okviru svoje međunarodne koncertne rute.



Publiku očekuje koncert uz simfonijski orkestar, veliki hor i specijalne goste, uz program koji spaja klasičnu muziku, operu i savremeni koncertni izraz.

Program novogodišnjeg koncerta koji se premijerno održava u Sava centru, obuhvatiće remek-dela najvećih kompozitora, od Verdija i Puccinija, preko Bizeove opere Carmen, pa do filmske muzike Ennia Morriconea, Hansa Zimmera, Nine Rote, kao i hitova iz mjuzikala Endrua Lojda Vebera.

Publika može očekivati umetnički vrhunac sezone – koncert koji povezuje tradiciju, emociju i modernu muzičku produkciju.

