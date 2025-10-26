EVO ŠTA ĆE RADITI MILOMIR MARIĆ NAKON ODLASKA SA HEPIJA: Posle 18 godina rada dao otkaz na Hepi televiziji
MILOMIR Marić otvorio je svoju produkcijsku kuću, prenose mediji.
Posle 18 godina rada Marić je dao otkaz na Hepi televiziji, a isto je učinila i njegova koleginica Katarina Korša.
Pre samo šest dana Milomir Marić je, zajedno sa Koršom, osnovao je produkcijsku kuću ''Ćirilica'', čije je sedište u stanu njegove supruge Vesne Radusinović.
Šifra delatnosti je 5911 – proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa, a Marić će najverovatnije proizvoditi i prodavati svoj sadržaj drugim medijskim kućama. Marić i Korša imaju udeo od po 50%.
(Informer)
BONUS VIDEO
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)