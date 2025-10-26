Poznati

EVO ŠTA ĆE RADITI MILOMIR MARIĆ NAKON ODLASKA SA HEPIJA: Posle 18 godina rada dao otkaz na Hepi televiziji

V.N.

26. 10. 2025. u 18:02

MILOMIR Marić otvorio je svoju produkcijsku kuću, prenose mediji.

Foto: Hepi tv printskrin

Posle 18 godina rada Marić je dao otkaz na Hepi televiziji, a isto je učinila i njegova koleginica Katarina Korša. 

Pre samo šest dana Milomir Marić je, zajedno sa Koršom, osnovao je produkcijsku kuću ''Ćirilica'', čije je sedište u stanu njegove supruge Vesne Radusinović.

Šifra delatnosti je 5911 – proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa, a Marić će najverovatnije proizvoditi i prodavati svoj sadržaj drugim medijskim kućama. Marić i Korša imaju udeo od po 50%. 

(Informer)

