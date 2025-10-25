NASTAO DELIRIJUM U PUBLICI: Neda Ukraden priredila spektakl u veličanstvenom izdanju (FOTO)
MUZIČKA diva Neda Ukraden priredila je pravi spektakl u zagrebačkoj Areni, gde je večeras održala svoj dugo najavljivani solistički koncert.
Publiku je osvojila već prvim taktovima kada je, uz gromoglasan aplauz i ovacije, koncert započela svojim velikim hitom "Nisam ti ja bilo ko".
Na binu je Neda zakoračila u zanosnoj, glamuroznoj crvenoj haljini, koja savršeno oslikava njen temperament i eleganciju, blistava i nasmejana, baš onako kako je njena publika voli i pamti. Prvi redovi bili su rezervisani za njenu najveću podršku, porodicu.
- Biće ovo čarobna noć - izjavila je pevačica pred publikom u prepunoj Areni.
Ćerka, zet i unuci s ponosom su pratili svaki trenutak njenog nastupa, ne skrivajući emocije dok je njihova Neda sijala na sceni.
Kako je koncert koncipiran u više muzičkih celina, publika je uživala u brojnim iznenađenjima koje im je Neda priredila ove noći.
Danas je u Zagreb je stigao ceo tim, čak i ljudi iz Londona, jer je pop diva po prvi put izvela pesmu „Zora je“, koju je snimila posle 40 godina u novom ruhu, u Londonu u čuvenom studiju "Abbey Road" sa London philharmonic orchestrom.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NEVIĐENO IZDANjE: Pevačica iznenadila sve izgledom i zanosnim oblinama (FOTO)
24. 10. 2025. u 19:20
POKROVSK PRED PADOM, RUSKI VOJNICI U CENTRU GRADA: "Situacija je više nego kritična, ubijaju nam ljude"
NAJMANjE 250 ruskih vojnika nalazi se u Pokrovsku, gde učestvuju u uličnim borbama i ubijaju ukrajinske vojnike, posebno operatere dronova, prenosi Ukrajinska pravda pozivajući se na oficire iz dve brigade koje deluju u tom području.
25. 10. 2025. u 19:17
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)