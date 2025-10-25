Poznati

NASTAO DELIRIJUM U PUBLICI: Neda Ukraden priredila spektakl u veličanstvenom izdanju (FOTO)

Dušan Cakić

25. 10. 2025. u 22:40

MUZIČKA diva Neda Ukraden priredila je pravi spektakl u zagrebačkoj Areni, gde je večeras održala svoj dugo najavljivani solistički koncert.

НАСТАО ДЕЛИРИЈУМ У ПУБЛИЦИ: Неда Украден приредила спектакл у величанственом издању (ФОТО)

Foto: Novosti

Publiku je osvojila već prvim taktovima kada je, uz gromoglasan aplauz i ovacije, koncert započela svojim velikim hitom "Nisam ti ja bilo ko".

Foto: Novosti

Na binu je Neda zakoračila u zanosnoj, glamuroznoj crvenoj haljini, koja savršeno oslikava njen temperament i eleganciju, blistava i nasmejana, baš onako kako je njena publika voli i pamti. Prvi redovi bili su rezervisani za njenu najveću podršku, porodicu.

- Biće ovo čarobna noć - izjavila je pevačica pred publikom u prepunoj Areni.

Ćerka, zet i unuci s ponosom su pratili svaki trenutak njenog nastupa, ne skrivajući emocije dok je njihova Neda sijala na sceni.

Kako je koncert koncipiran u više muzičkih celina, publika je uživala u brojnim iznenađenjima koje im je Neda priredila ove noći.

Foto: Novosti

Danas je u Zagreb je stigao ceo tim, čak i ljudi iz Londona, jer je pop diva po prvi put izvela pesmu „Zora je“, koju je snimila posle 40 godina u novom ruhu, u Londonu u čuvenom studiju "Abbey Road" sa London philharmonic orchestrom.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: Tompsonovi koncerti biće ZABRANJENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav
Region

0 0

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: "Tompsonovi koncerti biće ZABRANjENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav"

"KONSULTOVALI smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu, odnosno SDP-om, i oni se slažu sa ovim stavom. U sledećih nekoliko nedelja ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korišćenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primera radi propisano u pravilima UEFA za sportske događaje."

25. 10. 2025. u 14:01 >> 14:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal