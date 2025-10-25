NASTAO DELIRIJUM U PUBLICI: Neda Ukraden priredila spektakl u veličanstvenom izdanju (FOTO)

MUZIČKA diva Neda Ukraden priredila je pravi spektakl u zagrebačkoj Areni, gde je večeras održala svoj dugo najavljivani solistički koncert.

Foto: Novosti

Publiku je osvojila već prvim taktovima kada je, uz gromoglasan aplauz i ovacije, koncert započela svojim velikim hitom "Nisam ti ja bilo ko". Foto: Novosti

Na binu je Neda zakoračila u zanosnoj, glamuroznoj crvenoj haljini, koja savršeno oslikava njen temperament i eleganciju, blistava i nasmejana, baš onako kako je njena publika voli i pamti. Prvi redovi bili su rezervisani za njenu najveću podršku, porodicu.

- Biće ovo čarobna noć - izjavila je pevačica pred publikom u prepunoj Areni.

Ćerka, zet i unuci s ponosom su pratili svaki trenutak njenog nastupa, ne skrivajući emocije dok je njihova Neda sijala na sceni.

Kako je koncert koncipiran u više muzičkih celina, publika je uživala u brojnim iznenađenjima koje im je Neda priredila ove noći. Foto: Novosti

Danas je u Zagreb je stigao ceo tim, čak i ljudi iz Londona, jer je pop diva po prvi put izvela pesmu „Zora je“, koju je snimila posle 40 godina u novom ruhu, u Londonu u čuvenom studiju "Abbey Road" sa London philharmonic orchestrom.

