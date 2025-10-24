RADUJEM SE SVEMU ONOME ŠTO DOLAZI: Željko Vasić i drugo veče zapevao sa beogradskom publikom na svojoj "25ici" (FOTO)
POP pevač i kompozitor Željko Vasić održao je večeras i drugi, od dva, velika solistička koncerta u MTS dvorani povodom četvrt veka karijere, pod simboličnim nazivom „25ica”.
Kao i sinoć, tako je i večeras nastup započeo svojom prvom pesmom u karijeri „Žena kao ti“ i poveo publiku u emotivno veče ispunjeno najlepšim pop baladama.
- I dalje neko ko se raduje onome što dolazi, a ovo što je bilo sve držim u lepom sećanju. Želim da se radujete lepoj budućnosti, ja sam, kada sam došao u Beograd posmatrao sve stvari koje su se oko mene dešavale i to me je definisalo danas. Život je nekad nepravedan, ali je lep, želim vam da u njemu uživate - ovim rečima se Željko publci sa bine i nastavljao da niže svoje hitove.
Koncerti nose naziv „25ica“ što u muzičkom smislu predstavlja rekapitulacije njegove dvadesetpetogodišnje karijere. Ove dve muzičke večeri su nosioci Željkovog novog muzičkog projekta koji će pevač do kraja godine predstaviti publici.
Posle završene večerašnje i druge večeri, Željko je pet minuta posle silaska sa bine druge noći sa ekipom „Večernjih novosti“ podelio prve utiske.
- Želeo sam da određenim pesmama, koje su mi veoma drage, dam novo ruho i još više ih približim svom senzibilitetu i svojoj muzičkoj estetici. „25ica“ je meni veoma lična, i do sada nešto najbolje što sam uradio kada je u pitanju moje muzičko delo, rad i trajanje na muzičkoj sceni. Nadam se da je publika koja je bila sa mnom u dvorani večeras i sinoć osetila ovu emociju koju sam im muzikom preneo.
Nakon dva značajna datuma za Vasića, muzičar će svoju publiku obradovati i novim muzičkim izdanjem na kom se će naći njegovi najveći hitovi u akustik aranžmanu.
– Na jednoj ploči naći će se akustične verzije mojih pesama, a na drugoj simfonijske. Sve je to moj lični odabir, radim to po svom ukusu. Ima i nekih starih pesama koje sam prearanžirao, dobile su neku novu atmosferu, senzibilitet, udahnuo sam im neki novi život. Meni su to veoma drage pesme, a zapostavio sam ih na nastupima, ne izvodim ih često. Koncerti su bili uvertira za turneju na koju ću krenuti sledeće godine, a koja će nositi naziv „25ica akustik i simfonik“.
Svoju muziku uporedio je sa vinom, jer, kako je kazao, i ona na sličan način sazreva s godinama.
- Najveća mi je sreća to što se mnogo mojih pesama i dalje sluša. Ja nemam mnogo snimljenih albuma, ali kada se pogleda koliko se tu pesama zna to je jedan ozbiljan uspeh – naglasio je Vasić i dodao da je u karijeri snimao često veoma lične pesme, koje su neretko bile povezane sa trenucima koje je u životu proživljavao.
– Kada sam objavio pesmu „Moje zlato” ja sam dobio sina i u toj pesmi nisam mogao da čujem ljubav prema ženi. To mi je pesma koja mi je posebno draga. Pesma „Žena kao ti” mi je, kao prva koju sam ikada snimio i od koje je sve počelo, stvarno posebna. Takođe, draga mi je i pesma „Ne trebaš mi”, jer je prva koju sam kao kantautor napisao i snimio. Nisam imao mnogo dueta u karijeri, ali ih je bilo dovoljno. Kod mene je sve spontano. Ja odlučujem u trenutku. Nema tu nikakve tajne. Nikad ne lupam glavom o vrata, nego čekam da se ona otvore. Tako se dešava sa svim u mom životu – zaljkučio nam je Željko.
